قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أن سجلت 30 جنيه .. شعبة الخضروات تحدد موعد انخفاض أسعار الطماطم
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق FreeClip 2 من هواوي.. سماعات ذكية وترجمة فورية وصوت عالي الجودة

هواوي FreeClip 2
هواوي FreeClip 2
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة هواوي، سماعات أذن TWS جديدة بتصميم مفتوح تثبت على الأذن، تحت اسم FreeClip 2، والتي تأتي كخليفة للطراز الأصلي FreeClip مع العديد من الترقيات الجديدة. 

ومن أبرز هذه الترقيات المساعد الصوتي Harmony AI Ear Assistant، ومحركات مزدوجة لتحسين الصوت، وتصميم خفيف الوزن.

ما الذي يميز سماعات Huawei FreeClip 2؟

أعادت الشركة الصينية تصميم الحلقة في الجيل الثاني من FreeClip، حيث تزن السماعات 5.1 جرام فقط، مما يجعلها أخف وزنا من النسخة السابقة. 

وتأتي سماعات TWS الجديدة بتصنيف IP57 لمقاومة الماء والغبار، بينما تتمتع علبة الشحن بتصنيف IP54، تتميز FreeClip 2 بمحركين ديناميكيين بحجم 10.8 ملم، وتدعم تقنية البلوتوث 6 مع ترميزات SBC وAAC وL2HC.

سماعات Huawei FreeClip 2

أحد أهم الإضافات الجديدة هو شريحة الذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث ووحدة معالجة الشبكة العصبية (NPU) التي تشغل نظام HarmonyOS AI، مما يوفر للمستخدمين ميزات مثل الترجمة الفورية، المساعد الصوتي، التنقل الصوتي، التحكم في الأجهزة، وغير ذلك الكثير. 

كما تدعم سماعات هواوي الجديدة الصوت المحيطي، ضبط مستوى الصوت التكيفي، ونظام ميكروفونات ثلاثي لتقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

تشمل الميزات الأخرى المهمة في سماعات Huawei FreeClip 2، اكتشاف سقوط السماعات ضمن مسافة 50 مترا، البحث عن قرب، تنبيهات منع الفقدان، 9 ساعات من تشغيل الصوت (وحتى 38 ساعة مع علبة الشحن)، ودعم الشحن السريع الذي يمنح 3 ساعات من عمر البطارية بعد 30 دقيقة فقط من الشحن. 

أطلقت هواوي سماعات FreeClip 2 بثلاثة ألوان تشمل الأزرق، الأبيض، والأسود، وتم الإعلان عن سعرها في الصين بقيمة 1299 يوان، أي حوالي 182 دولارا أمريكيا، وستتوفر السماعات للشراء بدءا من 20 أكتوبر، مع بدء الطلبات المسبقة في 14 أكتوبر.

هواوي سماعات أذن FreeClip 2 Huawei FreeClip 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

اشرف بن شرقي

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر

ضبط 16 ألف قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجزر بالأقصر

متحف شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض بريق الفضة في متحف شرم الشيخ

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 51 تعديا واسترداد أكثر من 2 فدان و5 آلاف متر أراضي

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد