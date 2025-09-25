إطلاق FreeClip 2 من هواوي.. سماعات ذكية وترجمة فورية وصوت عالي الجودة

أطلقت شركة هواوي، سماعات أذن TWS جديدة بتصميم مفتوح تثبت على الأذن، تحت اسم FreeClip 2، والتي تأتي كخليفة للطراز الأصلي FreeClip مع العديد من الترقيات الجديدة.

ومن أبرز هذه الترقيات المساعد الصوتي Harmony AI Ear Assistant، ومحركات مزدوجة لتحسين الصوت، وتصميم خفيف الوزن.

ما الذي يميز سماعات Huawei FreeClip 2؟

أعادت الشركة الصينية تصميم الحلقة في الجيل الثاني من FreeClip، حيث تزن السماعات 5.1 جرام فقط، مما يجعلها أخف وزنا من النسخة السابقة.

وتأتي سماعات TWS الجديدة بتصنيف IP57 لمقاومة الماء والغبار، بينما تتمتع علبة الشحن بتصنيف IP54، تتميز FreeClip 2 بمحركين ديناميكيين بحجم 10.8 ملم، وتدعم تقنية البلوتوث 6 مع ترميزات SBC وAAC وL2HC.

سماعات Huawei FreeClip 2

أحد أهم الإضافات الجديدة هو شريحة الذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث ووحدة معالجة الشبكة العصبية (NPU) التي تشغل نظام HarmonyOS AI، مما يوفر للمستخدمين ميزات مثل الترجمة الفورية، المساعد الصوتي، التنقل الصوتي، التحكم في الأجهزة، وغير ذلك الكثير.

كما تدعم سماعات هواوي الجديدة الصوت المحيطي، ضبط مستوى الصوت التكيفي، ونظام ميكروفونات ثلاثي لتقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

تشمل الميزات الأخرى المهمة في سماعات Huawei FreeClip 2، اكتشاف سقوط السماعات ضمن مسافة 50 مترا، البحث عن قرب، تنبيهات منع الفقدان، 9 ساعات من تشغيل الصوت (وحتى 38 ساعة مع علبة الشحن)، ودعم الشحن السريع الذي يمنح 3 ساعات من عمر البطارية بعد 30 دقيقة فقط من الشحن.

أطلقت هواوي سماعات FreeClip 2 بثلاثة ألوان تشمل الأزرق، الأبيض، والأسود، وتم الإعلان عن سعرها في الصين بقيمة 1299 يوان، أي حوالي 182 دولارا أمريكيا، وستتوفر السماعات للشراء بدءا من 20 أكتوبر، مع بدء الطلبات المسبقة في 14 أكتوبر.