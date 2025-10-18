الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة

اتفقت الصين والولايات المتحدة، السبت، على إجراء جولة أخرى من المفاوضات التجارية في الأيام المقبلة، حيث يسعى أكبر اقتصادين في العالم الدخول في معركة رسوم جمركية أخرى مدمرة.

وأعلنت بكين الأسبوع الماضي عن ضوابط شاملة على صناعة المعادن النادرة الحيوية، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من الصين ردا على ذلك.



وكان ترامب هدد أيضا بإلغاء اجتماعه المتوقع مع نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وفي أحدث مؤشر على الجهود المبذولة لحل النزاع بينهما، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أجريا "محادثات صريحة ومتعمقة وبناءة" خلال مكالمة هاتفية صباح يوم السبت، وأن الجانبين اتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية "في أقرب وقت ممكن".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وصف بيسنت المناقشات بأنها "صريحة ومفصلة"، وقال إنهم سيجتمعون "شخصيًا الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا".

وكان بيسنت قد اتهم الصين في السابق بالسعي إلى إلحاق الضرر ببقية العالم من خلال تشديد القيود على المعادن النادرة، التي تعد حيوية في كل شيء بدءا من الهواتف الذكية إلى الصواريخ الموجهة.

وشارك الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أيضا في المكالمة، بحسب تقرير وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

قبل ساعات من المكالمة، نشرت قناة فوكس نيوز مقتطفات من مقابلة مع ترامب قال فيها إنه سيلتقي شي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بعد كل شيء.

وجاءت مكالمة الفيديو رفيعة المستوى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على حشد وزراء مالية مجموعة السبع ردًا على ضوابط التصدير الصينية الأخيرة.

وقال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس للصحفيين في واشنطن إن وزراء مجموعة السبع اتفقوا في الوقت الحالي على تنسيق الاستجابة وتنويع الموردين.

وفي حديثه بعد اجتماع المجموعة هذا الأسبوع، أشار دومبروفسكيس إلى أن الغالبية العظمى من إمدادات المعادن الأرضية النادرة تأتي من الصين، وهو ما يعني أن التنوع قد يستغرق سنوات.

وقال على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي : "اتفقنا، سواء على المستوى الثنائي مع الولايات المتحدة أو على مستوى مجموعة السبع، على تنسيق نهجنا".

وأضاف أن الدول ستتبادل أيضا المعلومات بشأن اتصالاتها مع الصين أثناء العمل على إيجاد حلول قصيرة الأجل.