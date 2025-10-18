قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت
الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة
لماذا حرم الله العمل يوم السبت على بني إسرائيل؟.. لـ 5 أسباب
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة

أمريكا والصين
أمريكا والصين
محمد على

اتفقت الصين والولايات المتحدة، السبت، على إجراء جولة أخرى من المفاوضات التجارية في الأيام المقبلة، حيث يسعى أكبر اقتصادين في العالم الدخول في معركة رسوم جمركية أخرى مدمرة.

وأعلنت بكين الأسبوع الماضي عن ضوابط شاملة على صناعة المعادن النادرة الحيوية، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من الصين ردا على ذلك.


وكان ترامب هدد أيضا بإلغاء اجتماعه المتوقع مع نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وفي أحدث مؤشر على الجهود المبذولة لحل النزاع بينهما، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أجريا "محادثات صريحة ومتعمقة وبناءة" خلال مكالمة هاتفية صباح يوم السبت، وأن الجانبين اتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية "في أقرب وقت ممكن".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وصف بيسنت المناقشات بأنها "صريحة ومفصلة"، وقال إنهم سيجتمعون "شخصيًا الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا".

وكان بيسنت قد اتهم الصين في السابق بالسعي إلى إلحاق الضرر ببقية العالم من خلال تشديد القيود على المعادن النادرة، التي تعد حيوية في كل شيء بدءا من الهواتف الذكية إلى الصواريخ الموجهة.

وشارك الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أيضا في المكالمة، بحسب تقرير وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

قبل ساعات من المكالمة، نشرت قناة فوكس نيوز مقتطفات من مقابلة مع ترامب قال فيها إنه سيلتقي شي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بعد كل شيء.

وجاءت مكالمة الفيديو رفيعة المستوى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على حشد وزراء مالية مجموعة السبع ردًا على ضوابط التصدير الصينية الأخيرة.

وقال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس للصحفيين في واشنطن إن وزراء مجموعة السبع اتفقوا في الوقت الحالي على تنسيق الاستجابة وتنويع الموردين.

وفي حديثه بعد اجتماع المجموعة هذا الأسبوع، أشار دومبروفسكيس إلى أن الغالبية العظمى من إمدادات المعادن الأرضية النادرة تأتي من الصين، وهو ما يعني أن التنوع قد يستغرق سنوات.

وقال على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي : "اتفقنا، سواء على المستوى الثنائي مع الولايات المتحدة أو على مستوى مجموعة السبع، على تنسيق نهجنا".

وأضاف أن الدول ستتبادل أيضا المعلومات بشأن اتصالاتها مع الصين أثناء العمل على إيجاد حلول قصيرة الأجل.

الصين والولايات المتحدة أمريكا الصين الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترشيحاتنا

عمرو أديب

الحياة ليست ضيقة. عمرو أديب يتحدث عن الملل مع متابعيه

حلمي طولان

حلمي طولان يجتمع بجهازه المعاون لوضع ترتيبات لمواجهتي الجزائر الوديتين

أحمد الطيب

أحمد الطيب عن كريم نيدفيد: مشروع كادر إعلامى جميل

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد