تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالفيوم ويستمع لمقترحات المواطنين

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين والفرق الطبية لتطوير الخدمات.

استهل الجولة بزيارة مستشفى الفيوم العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، ووصى بتوفير 10 أجهزة قياس ضغط، وتسريع التعامل مع الحالات. كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات في الصيدلية والمعمل، وتابع الحالات في الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، موجهًا بالتحقيق مع المقصرين في متابعة المترددين، مؤكدا استغلال غرفة التطبيب عن بعد، والالتزام بمكافحة العدوى في وحدة الأطفال حديثي الولادة، مع رفع كفاءة سكن الأطباء وتخلص فوري من الكهن خلال 48 ساعة.

توجه نائب الوزير إلى وحدة طب أسرة منشأة عبدالله، حيث تفقد الاستقبال والطوارئ وعيادات الأسرة والأسنان والصيدلية، وتابع متابعة الحوامل والأطفال والمبادرات الصحية. وأثنى على أداء الفريق الطبي، مشددًا على متابعة الحالات المكتشفة وتوافر الأدوية.

وفي مستشفى أبشواي المركزي، تفقد الدكتور عمرو قنديل، العيادات الخارجية والطوارئ والإنعاش الرئوي والأشعة والمعمل والأقسام الداخلية والرعاية المركزة والغسيل الكلوي. واستمع إلى المواطنين الذين أشادوا بجودة الخدمات، موجهًا بربط تقارير الأشعة إلكترونيًا، وأشاد بجهود المدير والفريق الطبي.

 توافر وسائل تنظيم الأسرة والأدوية والألبان.

شملت الجولة وحدة طب أسرة سنرو، حيث وجه بتنظيم الزحام أمام الوحدة وتسريع الإنجاز، مع الإشادة بقافلة طبية بالتعاون مع المجتمع المدني. كما اطمأن على توافر وسائل تنظيم الأسرة والأدوية والألبان.

وفي ختام الزيارة، ترأس نائب الوزير اجتماعين لمديري المستشفيات والإدارات الصحية، بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية، والدكتورة نيفين شعبان قائم بأعمال مدير المديرية، لمناقشة الملاحظات ووضع توصيات للتنفيذ الفوري.

أشاد الدكتور عمرو قنديل بأداء مستشفى صدر الفيوم كأفضل مستشفى بالمحافظة، وأوصى بصرف مكافآت لفرق إدارة المعامل والرصد البيئي والمتوطنة والسلامة المهنية، ولمديري الإدارات والرعاية الأساسية والأمومة والطفولة، تقديرًا لاعتماد 7 منشآت رعاية أولية من الهيئة العامة للرقابة خلال 2025، كما وجه بنقل مسؤولي مكتبي صحة فيديمين والغرق للتحقيق، وتوقيع جزاء على فرق مكاتب الصحة والتطعيمات وصحة البيئة، مع مهلة 30 يومًا لتلافي الملاحظات، معربا عن شكره للمديرية والفرق على تحسين الأداء، مؤكدًا حرص الوزارة على تيسير الخدمات وتذليل الصعاب أمام المواطنين.


 

