الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
المشاط: يجب بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على الشراكات المبتكرة
أخبار البلد

نائب وزير الصحة لأطباء الإسكندرية: 80% نسبة الولادات القيصرية كبيرة جدا

نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

واصلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، جولتها الميدانية بالإسكندرية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للسكان والتنمية، والحملة القومية «بداية آمنة» لتشجيع الولادة الطبيعية وخفض الولادات القيصرية غير الضرورية، مع تحسين خدمات صحة الأم والطفل، خاصة في القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

تتجاوز 80% في المستشفيات الخاصة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة عبلة الألفي عقدت اجتماعًا مع مدير مستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية، مشددة على خفض نسبة الولادات القيصرية، التي تصل إلى 77% بالمحافظة وتتجاوز 80% في المستشفيات الخاصة، بهدف الوصول إلى 50% بنهاية 2025.

وأوضحت أن الأطباء يتحملون المسؤولية الرئيسية في هذا الهدف، مع خطط لعقد اجتماع عاجل مع المستشفيات الخاصة.

أشار المتحدث الرسمي إلى تركيز نائب الوزير على تفعيل دور القابلات، حيث تم تدريب 30 قابلة في المستشفيات الحكومية، ويجري تدريب 30 أخريات، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبي لمدة 6 أسابيع لممرضات التوليد، يركز على إدارة المخاض وترشيد وقت الأطباء، مع التأكيد على أن الولادة الفعلية تظل مسؤولية الطبيب.

وقال إن الدكتورة الألفي أكدت أهمية تعزيز المشورة الأسرية عبر ربط مقدمي المشورة بالأطباء المختصين، وتحويل الحالات إلى عيادات تنموية لضمان خدمات صحية متكاملة.

كما شددت على الإعلان عن الخدمات المقدمة بالمستشفيات، مستشهدة بنموذج طبيب يقدم خدمات الأم والطفل مجانًا لجذب المواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير ألزمت المستشفيات بتوفير وسائل تنظيم الأسرة لكل امرأة بعد الولادة، مع تشكيل لجنة لتزويد المستشفيات بوسائل مخفضة التكلفة، وتدريب الممرضات على تركيب وسائل طويلة الأمد مثل الكبسولات.

دعم الاستراتيجيات الصحية الوطنية

في لقاء مع نقابة صيادلة الإسكندرية، ناقشت الدكتورة الألفي دعم الاستراتيجيات الصحية الوطنية، مع التركيز على مبادرة «الألف يوم الذهبية» لتحسين الخصائص السكانية، ودور الصيادلة في تعزيز الوعي الصحي ومواجهة تحديات الولادات القيصرية.

وفي الختام، وزّعت شهادات اجتياز دورة تدريبية للمشورة الأسرية ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدة استمرار جهود الوزارة لتعزيز الوعي الصحي وخدمات الأم والطفل بجميع المحافظات.

