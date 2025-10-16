60 ٪ .. استياء نائب وزير الصحة من زيادة الولادة القيصرية بمستشفيات الإسكندرية

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة بدأت بعقد اجتماع تنسيقي ضم فريق مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ومديري الإدارات المختلفة، بحضور الدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأساسية، والدكتور محمد بدران مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إلى جانب مديري الإدارات الحمراء بالمحافظة (شرق والعجمي).

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الاجتماع تناول مناقشة التحديات التي تواجه الوحدات الصحية بالمحافظة، وعلى رأسها الاحتياجات الدوائية وضعف التسجيل الإلكتروني ونقص القياسات الدورية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات بشكل عاجل لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية.

فحص كل امرأة حامل من قبل طبيب

وأضاف أن الدكتورة عبلة الألفي شددت خلال الاجتماع على ضرورة فحص كل امرأة حامل من قبل طبيب أثناء زيارات الرعاية السابقة للولادة، وليس من خلال الممرضة فقط، مع أهمية توثيق تلك الزيارات إلكترونيًا، ومتابعة حالات الحمل مرتفع الخطورة، وتحديد الوحدات التي تعاني من نقص في الأجهزة أو مشاكل في الاتصال بالإنترنت أو احتياج العاملين إلى تدريب على النظام الإلكتروني.

وتابع “عبدالغفار” أن نائب الوزير ربطت بين ضعف المتابعة الطبية – مثل عدم صرف أقراص الحديد أو عدم فحص الطبيب – وبين النتائج السلبية في مؤشرات صحة الأم والطفل، كما أعربت عن استيائها من ارتفاع معدل الولادات القيصرية في مستشفيات الإسكندرية الحكومية ليصل إلى 60%، وفي بعض العيادات الخاصة إلى 77%.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن “الألفي” شددت على ضرورة إجراء القياسات الجسمانية (الوزن، الطول، محيط الرأس) بدقة في مكان واحد داخل الوحدة الصحية، وغالبًا في غرفة المشورة، مع تسجيلها إلكترونيًا لضمان دقة منحنيات النمو والمتابعة السليمة للأطفال.

تحليل المؤشرات الصحية بشكل شهري

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير وجهت بضرورة تحليل المؤشرات الصحية بشكل شهري، وربط نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة بمعدلات المواليد في كل وحدة صحية، مع اقتراح اختيار عينات عشوائية من السيدات اللاتي استخدمن وسائل طويلة الأمد للتأكد من جودة الخدمة المقدمة والتوثيق الصحيح.

كما أكد “عبدالغفار” أن الدكتورة عبلة الألفي شددت على أهمية تركيب وسائل تنظيم الأسرة مباشرة بعد الولادة للحد من الحمل غير المرغوب فيه، مع تفعيل مشاركة المهام بين الأطباء والممرضات أو القابلات لتركيب الكبسولات أو اللوالب، بما يضمن استمرارية الخدمة، وذلك في إطار مبدأ “لا فرصة ضائعة” لتقديم خدمة متكاملة لكل أسرة.

وأوضح أن الخطة العاجلة لتطوير الوحدات الصحية في محافظة الإسكندرية – والتي تشمل 46 وحدة – يجري تنفيذها بدقة وجدية حتى نهاية ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن منطقة العجمي شهدت تحسنًا ملحوظًا بانتقالها من “المنطقة الحمراء” إلى “المنطقة الصفراء” في تقييم عام 2024.

وأضاف أن نائب الوزير أعلنت عن إطلاق مسابقات لتحفيز الوحدات الصحية على تحقيق نسبة إنجاز لا تقل عن 80% من المؤشرات المستهدفة، إلى جانب اعتماد دليل تشغيلي جديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية، سيتم تدريب المديرين والقيادات عليه خلال الفترة المقبلة.

برنامج “الكوتشينغ للعاملين الصحيين

وأكد “عبدالغفار” على أهمية برنامج “الكوتشينغ للعاملين الصحيين” (Coaching for Health Workers)، الذي يهدف إلى تطوير الأداء المهني للعاملين وتحسين رضا المواطنين عن الخدمات الصحية، موضحًا أن نتائج استبيانات رضا المواطنين – والتي شملت نحو 53 ألف شخص – كشفت عن استمرار بعض الملاحظات المتعلقة بفترات الانتظار وتنظيم الدور والنظافة العامة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجتها ضمن خطة تحسين بيئة العمل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.