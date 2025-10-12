مرور مفاجئ لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بمستشفى دار الولادة

قام الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان، بالمرور الميداني المفاجئ بمستشفى دار الولادة، أحد المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان.

شمل المرور الميداني عددا من الأقسام الطبية المختلفة داخل المستشفى.

وتفقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية عددا من الأقسام المختلفة، منها الطوارئ والرعاية المركزة، وذلك لمتابعة الخدمات الطبيه التي تقدم للمرضى، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة تفعيل الزيارات الميدانية المفاجئة داخل المستشفيات ومتابعة لسير العمل وانتظامه.

وخلال الجولة، حرص "شقوير" على التواصل المباشر والبناء مع المرضى وذويهم للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة لهم.

رافق رئيس مجلس إدارة المؤسسه العلاجية في المرور الميداني؛ كل من الدكتورة إيناس العجمي، مدير عام المستشفى، والدكتور وليد الشباشي، استشاري التخدير، وطارق جابر، الشئون الإدارية، ورئيسة التمريض.