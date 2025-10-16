وزير الصحة يستقبل نظيره القطري لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة بدولة قطر، وطارق الأنصاري، سفير قطر في القاهرة، والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون المشترك، على هامش توقيع مذكرة تفاهم صحية في مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور خالد عبد الغفار رحب بالضيف القطري، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية، والحرص على تعزيزها تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وأثنى على الجهود المشتركة في دعم القطاع الصحي وأزمة غزة، مشيداً بالتطور الصحي في قطر، ومؤكداً أهمية تبادل الخبرات والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة القطري أهمية الخطوات التنفيذية المشتركة ووضع خارطة طريق لتطوير المنظومة الصحية، معبراً عن تطلعه لتعزيز التعاون وإعادة إعمار غزة.

لوحات العرض الخاصة بالوافدين من غزة

وحرص الدكتور خالد عبد الغفار على اصطحاب الوفد القطري لغرفة التحكم المركزية بالعاصمة الإدارية، لاستعراض لوحات العرض الخاصة بالوافدين من غزة، المواليد والوفيات، المبادرات الرئاسية، والخريطة التفاعلية.

حضر الاجتماع: من الجانب المصري: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية. ومن الجانب القطري: مريم الشيبي، وزير مفوض - نائب السفير، و فهد التميمي، مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون العلاقات العامة، والدكتور صالح المري، مساعد الوزير للشؤون الصحية، و ابتسام العمادي، مدير إدارة العلاقات الصحية الدولية بالوكالة.