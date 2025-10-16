قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
معايير الحج وتوطين صناعة الدواء..وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي عددا من الملفات

عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بوزير الصحة بالمملكة العربية السعودية فهد الجلاجل، والوفد المرافق له؛ وذلك على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية في القطاع الصحي.

 توطين الصناعات الدوائية المصرية

وأشار عبد الغفار إلى أن الجانبين ناقشا آفاق توطين الصناعات الدوائية المصرية في المملكة العربية السعودية، في ضوء القدرات العلمية والصناعية والبحثية التي تمتلكها الدولتان؛ مما يؤهلهما لتشكيل محور إقليمي رائد في مجال تصنيع الدواء وتوفيره للدول العربية.

وأضاف أن اللقاء تناول الاستعدادات المشتركة لموسم الحج القادم، من خلال وضع الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الحجاج المصريين والمقيمين في الأراضي المقدسة، وتنسيق جهود الفرق الطبية المصرية المشاركة في موسم الحج بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية.

ولفت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء استعرض آليات تطوير منظومة التدريب الطبي في مصر، “البورد المصري”، لتوحيد معايير التدريب والاعتماد المهني؛ بما يعزز كفاءة الكوادر الطبية ويدعم تبادل الخبرات بين البلدين.

حضر اللقاء: الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة. الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة “أكديما”. الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي .الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة والسكان.

