معايير الحج وتوطين صناعة الدواء..وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي عددا من الملفات

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بوزير الصحة بالمملكة العربية السعودية فهد الجلاجل، والوفد المرافق له؛ وذلك على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية في القطاع الصحي.

توطين الصناعات الدوائية المصرية

وأشار عبد الغفار إلى أن الجانبين ناقشا آفاق توطين الصناعات الدوائية المصرية في المملكة العربية السعودية، في ضوء القدرات العلمية والصناعية والبحثية التي تمتلكها الدولتان؛ مما يؤهلهما لتشكيل محور إقليمي رائد في مجال تصنيع الدواء وتوفيره للدول العربية.

وأضاف أن اللقاء تناول الاستعدادات المشتركة لموسم الحج القادم، من خلال وضع الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الحجاج المصريين والمقيمين في الأراضي المقدسة، وتنسيق جهود الفرق الطبية المصرية المشاركة في موسم الحج بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية.

ولفت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء استعرض آليات تطوير منظومة التدريب الطبي في مصر، “البورد المصري”، لتوحيد معايير التدريب والاعتماد المهني؛ بما يعزز كفاءة الكوادر الطبية ويدعم تبادل الخبرات بين البلدين.

حضر اللقاء: الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة. الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة “أكديما”. الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي .الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة والسكان.