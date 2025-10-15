قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي

عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بـالدكتور صالح الحسناوي، وزير صحة العراق، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي؛ وذلك على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ72 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شهد مناقشة الدكتور خالد عبد الغفار لمستجدات العمل بالملفات المشتركة بين مصر والعراق، التي تمثل نموذجًا للتعاون الدائم والمستمر، مؤكدًا أن العراق يمتلك تاريخًا طويلًا في مجال المنظومة الصحية، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.


 تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية العراقية في مصر

وأضاف الدكتور عبد الغفار أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية العراقية في مصر، وبحث فرص التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات؛ خاصة في قطاع الصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم القدرات الفنية وتوطين الخبرات لدى الجانبين.


من جانبه، أشاد الدكتور صالح الحسناوي، وزير الصحة العراقي، بالتطور الواضح الذي تشهده العلاقات بين مصر والعراق، خاصة في المجالين الاقتصادي والصحي، لافتًا إلى وجود تعاون كبير في مجال البنية التحتية الصحية؛ حيث تنفذ شركات مصرية 3 مشروعات لمستشفيات تُعد من بين الأهم في العراق، مما يعكس الثقة الكبيرة في الكفاءة المصرية بهذا القطاع الحيوي، كما أكد أن الدواء المصري يتمتع بحضور واسع في السوق العراقي، سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومي.


حضر اللقاء:     الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، الدكتور راضي حماد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.

