الأهلي يواجه فاب الكاميروني في نصف نهائي البطولة الإفريقية لليد
سميرة عبد العزيز: مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث المصري
محمد رضوان : دوري في مسلسل شاهد قبل الحذف مفاجأة للجمهور| فيديو
هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر
اليوم.. مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بمشاركة وزراء وخبراء
للسيدات.. احرصي على استخدام هذا الزيت لعلاج مشاكل البشرة
العاصمة القطرية الدوحة تستضيف مباحثات السلام بين باكستان وأفغانستان
عزة لبيب تكشف عن أول أجر تقاضته أثناء دراستها بالمعهد | فيديو
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي
أمطار رعدية وبرد ورياح .. حالة الطقس في السعودية اليوم السبت
اليوم .. ختام بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بحضور وزير الرياضة
ليلى عز العرب لـ صدى البلد: مصر منارة الفن.. وأعمالي القادمة مفاجأة للجمهور
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، وذلك دون احتساب المصنعية، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم 

عيار 24: سجل 6549 جنيهًا للبيع و6514 جنيهًا للشراء.

عيار 22: بلغ 6003 جنيهات للبيع و5971 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: سجل 5730 جنيهًا للبيع و5700 جنيه للشراء.

عيار 18: بلغ 4911 جنيهًا للبيع و4886 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل 3820 جنيهًا للبيع و3800 جنيه للشراء.

عيار 12: بلغ 3274 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 45,840 جنيهًا للبيع و45,600 جنيه للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلي 203,683 جنيهًا للبيع و202,617 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4228.66 دولارًا.

وتختلف الأسعار نسبيًا من محل صاغة لآخر بحسب المصنعية ومصاريف التشغيل.

