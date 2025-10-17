أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الجمعة يشهد اهتماما واسعا من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، وذلك في ظل استمرار المعدن الأصفر في أداء دوره كأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم دون احتساب المصنعية

وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6600 جنيه للبيع و6577 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 22 نحو 6050 جنيها للبيع و6029 جنيها للشراء، وجاء عيار 21 عند 5775 جنيها للبيع و5755 جنيها للشراء، وهو العيار الأكثر تداولا في السوق المحلية.



كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4950 جنيها للبيع و4933 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 14 نحو 3850 جنيها للبيع و3837 جنيها للشراء، وعيار 12 نحو 3300 جنيه للبيع و3289 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 205283 جنيها للبيع و204572 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا 4327.25 دولار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 46200 جنيه للبيع و46040 جنيها للشراء.

اسباب تأثر أسعار الذهب

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلية، إلى جانب السياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

فعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا في مواجهة انخفاض العوائد من أدوات الادخار التقليدية.

كما تلعب معدلات التضخم العالمية وحالة الاستقرار الاقتصادي دورا محوريا في تحديد اتجاه الأسعار داخل السوق.

افضل عيار ذهب للشراء

ويعد عيار 21 الأكثر رواجا بين الأعيرة المختلفة، نظرا لتوازنه بين النقاء والسعر المناسب، ما يجعله الخيار المفضل لغالبية المصريين خاصة في المناسبات الاجتماعية كالخطوبة والزواج.



أما عيار 24 فيتميز بنقائه العالي ويستخدم غالبا في السبائك وحفظ المدخرات طويلة الأجل، بينما يحظى عيار 18 بشعبية متزايدة بين الشباب لتنوع تصميماته وسعره الأقل، في حين تزداد مؤخرا شعبية الأعيرة الأخف مثل 14 و12 في تصميمات الحلي البسيطة.

ويحتفظ الذهب بمكانته المتميزة كسلعة تجمع بين الزينة والقيمة المالية، حيث يعد وسيلة موثوقة لحماية المدخرات من تآكل قيمتها الشرائية وسط تقلبات الأسواق.

رآي الخبراء في اسعار الذهب

ويرى خبراء الاقتصاد أن المعدن النفيس سيواصل أداءه القوي خلال الفترة المقبلة، مدعوما باتجاه العديد من الاقتصادات الكبرى إلى سياسات نقدية أكثر مرونة، مؤكدين أن الذهب سيظل أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والتقلبات المالية العالمية، لما يتمتع به من استقرار نسبي وقيمة حقيقية على المدى الطويل مقارنة بالأصول الأخرى الأكثر تأثرا بالتغيرات الاقتصادية الدولية.