الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن تبرع لاعب منتخب قطر لإعادة إعمار غزة بعد وقف الحرب.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "لاعب محترم آخر من منتخب قطر، حارس منتخب قطر محمود أبو ندى يعلن تبرعه ببناء مستشفى في غزة".

من جانب آخر، أشاد الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير بمنتخب المغرب للشباب بعد التأهل لنهائي كأس العالم.

وكتب الدردير عبر “فيسبوك”: "2022 المنتخب الأول رابع كأس العالم، 2024 المنتخب الأولمبي يحصد برونزية أولمبياد باريس، 2025 منتخب الشباب يبلغ نهائي كأس العالم".

وتابع: “من جيل إلى جيل، المغرب يؤكد أنه يعيش ثورة كروية حقيقية ومشروعًا عالميًا يُبهر الجميع”.