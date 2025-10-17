اليوم.. ختام منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

تختتم اليوم الجمعة منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتى تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة ، على أن تُختتم البطولة بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، غدا السبت يليها حفل الختام.



ومن المقرر ان تقام اليوم مباريات أوزان 86 كجم على مستوى السيدات حيث تنافس رانيا علاء الدين، ونجلاء رجب الشاذلى فى نفس الوزن، وفيما يخص الرجال فينافس مروان أحمد عيد بوزن فوق 107 كجم



وحققت مصر 5. ميداليات في منافسات الكبار، بعد ذهبية محمد المنياوي في وزن 59 كجم، وذهبية ريحاب رضوان في وزن 61 كجم وبرونزية محمد صبحي في وزن 88 كجم للرجال وبرونزية فاطمة محروس في وزن 67 كجم وفضية هانى عبدالهادى

يذكر أن منافسات الكبار انطلقت يوم السبت الماضي وتختتم اليوم

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 على مستوى الناشئين والناشئات، و33 على صعيد الكبار.