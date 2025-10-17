تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري بثلاث مواجهات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات الجولة الـ11 فى الدوري

الجمعة 17 أكتوبر

وادي دجلة × مودرن سبورت – 5 مساءً

المقاولون العرب × إنبي – 8 مساءً

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية – 8 مساءً

السبت 18 أكتوبر

الجونة × البنك الأهلي – 5 مساءً

الإسماعيلي × حرس الحدود – 8 مساءً

الأحد 19 أكتوبر

زد × بتروجت – 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش – 8 مساءً

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز × فاركو – 5 مساءً

الأربعاء 22 أكتوبر

المصري البورسعيدي × سموحة – 8 مساءً

الأهلي × الاتحاد السكندري – 8 مساءً

تذاع جميع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قنوات “أون تايم سبورتس”