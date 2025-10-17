قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
القبض على تاجر عملة غسل 20 مليون جنيه
محافظ البحيرة:إلزام السائقين بالإعلان عن الأجرة وتعليق ملصقات بالأسعار الجديدة
عاطل يتخذ من أحد المقابر وكرا لتجارة المخدرات بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري

وادي دجلة
ياسمين تيسير

تنطلق منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري بثلاث مواجهات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات الجولة الـ11 فى الدوري

الجمعة 17 أكتوبر

وادي دجلة × مودرن سبورت – 5 مساءً

المقاولون العرب × إنبي – 8 مساءً

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية – 8 مساءً

السبت 18 أكتوبر

الجونة × البنك الأهلي – 5 مساءً

الإسماعيلي × حرس الحدود – 8 مساءً

الأحد 19 أكتوبر

زد × بتروجت – 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش – 8 مساءً

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز × فاركو – 5 مساءً

الأربعاء 22 أكتوبر

المصري البورسعيدي × سموحة – 8 مساءً

الأهلي × الاتحاد السكندري – 8 مساءً

تذاع جميع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قنوات “أون تايم سبورتس”

وادي دجله الدوري المصري سموحة

