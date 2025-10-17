رجال يد الأهلي يواجه فلاورز البنيني في ربع نهائي بطولة إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الحمعة مع فلاورز البنيني، في مباراة الدور ربع نهائي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

تقام المباراة داخل صالة النواصر، وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويبحث الأهلي عن الفوز؛ من أجل بلوغ الدور نصف النهائي ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

وتأهل الأهلي لربع النهائي بعدما حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات، بأربعة انتصارات على كل من ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة 41 - 11، وعلى ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12، وعلى شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 29 - 19، واليوم على البوليس الرواندي بنتيجة 55 - 20.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.