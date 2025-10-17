اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وإيجل نوار

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي و«إيجل نوار» اليوم الجمعة بإحدى القاعات في استاد بوجامبورا الدولي؛ للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين للملعب وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ويمثل الأهلي في الاجتماع الفني سمير عدلي، المدير الإداري والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم، وذلك استعدادا لخوض مباراة إيجل نوار التي تقام في الرابعة عصر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت بوروندي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.