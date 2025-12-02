أيمن الحجار: الله جعل الحافظين للقرآن الكريم أهلًا لمحبته وخصوصيته

أكد الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن حفظ القرآن الكريم من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن طاعة الله الحقيقية تتجلى في ترديد كلام الله الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله جعل أهل القرآن أهلًا لمحبته وخصوصيته.

وأوضح الدكتور أيمن الحجار، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن من يرافق القرآن بالحفظ والتلاوة يشعر بالطمأنينة والسكينة، وأن المصاحبة الحقيقية للقرآن تتم بالحفظ، والتلاوة، والاستماع إلى القراءات القرآنية، حتى وإن لم يكن الإنسان حافظًا بالكامل، فكل من يساهم في نشر وحفظ القرآن له أجر عظيم.

وأشار الدكتور أيمن الحجار إلى أن مساعدة حفظة القرآن بأي وسيلة، سواء بتوفير مصاحف، أو الدعم المادي، أو التوجيه إلى معلم أو مركز تحفيظ، تعتبر من الصدقات الجارية، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن مما ينفع المؤمن بعد موته مصحفًا ورثه أو بيتًا لله بناه أو مسجدًا بناه"، مؤكدًا أن هذه الأعمال تظل سببًا للبركة والثواب في الدنيا والآخرة.

وأكد الدكتور أيمن الحجار أن الاستثمار الحقيقي للإنسان هو الاستثمار في أولاده، عن طريق تشجيعهم على حفظ القرآن منذ الصغر، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، وإدخالهم في مسابقات محلية وعالمية، لإعداد جيل قادر على تمثيل مصر في المسابقات الدولية وتعظيم مكانة القرآن الكريم في حياتهم.

وقال الدكتور أيمن الحجار إن كل من يساهم في حفظ القرآن، سواء طفلًا أو شابًا أو شيخًا أو امرأة، يحصل على أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن الفضل الكبير لأهل القرآن لا يقتصر على الحفظة فحسب، بل يشمل كل من ييسر لهم طريق الحفظ والتلاوة.