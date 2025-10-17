الأهلي يخوض المران الأخير اليوم استعدادا لمباراة إيجل نوار

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لمباراة ايجل نوار التي تقام غدا السبت في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب بوجامبورا الدولي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول في بوروندي أمس، وشهد هطول الأمطار بغزارة شديدة، مع دوي أصوات الرعد، وبدأ المران بفترة إعداد بدني قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادا للمباراة.

ومن المنتظر أن يعقد ييس توروب المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت بوروندي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا