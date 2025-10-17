تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

توقع حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز التجارية إلى 100 جنيه، بعد إعلان وزارة البترول رفع أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي. وأكد نصر أن هذه الخطوة تهدف لموازنة تكلفة الإنتاج مع الأسعار العالمية وضمان استمرار التوريد دون أي انقطاع.

الأسطوانات المنزلية

وأشار نصر إلى أن الزيادة للأسطوانات المنزلية من المتوقع أن تصل إلى 50 جنيهًا، ضمن مراجعة دورية لأسعار الغاز، لضمان استمرار الدعم الحكومي للأسر الأكثر احتياجًا، والحفاظ على استقرار التوزيع في السوق المحلي.

التطبيق الرسمي

ومن المتوقع أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع جاهزة لضمان وصول الأسطوانات للمستهلكين دون تأخير، مع الحفاظ على استقرار السوق.

ضمان الاستقرار

وشدد نصر على أن الزيادة لن تؤثر على توفر الأسطوانات في الأسواق، وأن حركة العرض والطلب تدار يوميًا لتجنب أي نقص، مع حماية مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.

قدرة السوق على التكيف

ولفت رئيس الشعبة إلى أن السوق قادر على استيعاب الزيادة الجديدة بسرعة، متوقعًا أن يتمكن الجميع من التكيف مع الأسعار الجديدة بسهولة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف واستقرار الأسعار.

الأسعار الجديدة المتوقعة

أسطوانات المنازل: زيادة 50 جنيهًا

أسطوانات التجارية والنجارية: زيادة 100 جنيه

زيادة أسعار البنزين

وكانت أعلنت الحكومة بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية من البنزين والسولار اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم، في خطوة تهدف لمواكبة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في سوق الطاقة.

وجاءت هذه الزيادة ضمن سياسة تحريك الأسعار مع تثبيتها كحد أدنى لمدة عام كامل لضمان استقرار السوق المحلي وتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.

تفاصيل الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه

السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات