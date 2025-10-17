قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
سياسية أمريكية لصدى البلد: وسام النيل يكرس زعامة مصر..والاستقرار يبدأ من القاهرة
بملابس حريمي خليعة.. قرار عاجل بشأن شابين يمارسان الحرام بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

أسطوانات البوتاجاز
أسطوانات البوتاجاز
ولاء عبد الكريم

 أعلن حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز مرتقبة ، وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي. 

وأكد نصر لـ "صدى البلد" أن الهدف من هذه الزيادة هو الحفاظ على توازن تكلفة الإنتاج مع الأسعار العالمية للطاقة، وضمان استمرار الإمدادات للمستهلكين دون أي انقطاع.

سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلية 

وأوضح نصر أن الزيادة ستبلغ 50 جنيهًا للأسطوانة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة دورية لأسعار الغاز، بهدف الحفاظ على الدعم الحكومي للمواطنين الأكثر احتياجًا، مع مراعاة استدامة التوزيع بشكل عادل.

الأسطوانات التجارية 

وأضاف نصر أن الزيادة للأسطوانات التجارية ستكون 100 جنيه، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى موازنة أسعار الغاز مع تكاليف التشغيل لشركات التوزيع، وضمان استمرارية العمل بالسوق المحلي دون التأثير على النشاط التجاري.

موعد التطبيق الرسمي

وأشار رئيس الشعبة إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة متوقع أن يبدأ يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع جاهزة للتنفيذ، وأنه لن يكون هناك أي تأخير في وصول الأسطوانات إلى المستهلكين بالأسعار الجديدة.

ضمان استقرار السوق

وشدد نصر على أن الزيادة لن تؤثر على توفر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، وأن الشعبة تتابع حركة العرض والطلب بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي نقص، مع تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا.

ولفت نصر إلى أن السوق المحلي قادر على استيعاب الزيادة الجديدة، متوقعًا أن يتمكن المستهلكون والتجار من التكيف مع الأسعار الجديدة بسرعة، مشددًا على أن الهدف النهائي هو حماية استقرار السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

أسطوانات البوتاجاز سعر أسطوانات البوتاجاز البنزين الاسطوانه المنزلية الاسطوانه التجارية اسطوانه البوتاجاز المنزلية ارتفاع أسعار اسطوانه البوتاجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد