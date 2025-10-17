ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

أعلن حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز مرتقبة ، وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي.

وأكد نصر لـ "صدى البلد" أن الهدف من هذه الزيادة هو الحفاظ على توازن تكلفة الإنتاج مع الأسعار العالمية للطاقة، وضمان استمرار الإمدادات للمستهلكين دون أي انقطاع.

سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلية

وأوضح نصر أن الزيادة ستبلغ 50 جنيهًا للأسطوانة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة دورية لأسعار الغاز، بهدف الحفاظ على الدعم الحكومي للمواطنين الأكثر احتياجًا، مع مراعاة استدامة التوزيع بشكل عادل.

الأسطوانات التجارية

وأضاف نصر أن الزيادة للأسطوانات التجارية ستكون 100 جنيه، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى موازنة أسعار الغاز مع تكاليف التشغيل لشركات التوزيع، وضمان استمرارية العمل بالسوق المحلي دون التأثير على النشاط التجاري.

موعد التطبيق الرسمي

وأشار رئيس الشعبة إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة متوقع أن يبدأ يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع جاهزة للتنفيذ، وأنه لن يكون هناك أي تأخير في وصول الأسطوانات إلى المستهلكين بالأسعار الجديدة.

ضمان استقرار السوق

وشدد نصر على أن الزيادة لن تؤثر على توفر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، وأن الشعبة تتابع حركة العرض والطلب بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي نقص، مع تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا.

ولفت نصر إلى أن السوق المحلي قادر على استيعاب الزيادة الجديدة، متوقعًا أن يتمكن المستهلكون والتجار من التكيف مع الأسعار الجديدة بسرعة، مشددًا على أن الهدف النهائي هو حماية استقرار السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.