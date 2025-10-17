قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحمصاني: الموافقة على 3 قطع أراضٍ بالإسكندرية سكنًا بديلا للمنازل الآيلة للسقوط
الزمالك يطالب زيزو بـ 20 مليون جنيه.. ويطلب قرضا لدفع مستحقات اللاعبين
اشتعال ذاتي.. كواليس احتراق سيارة أمام المتحف المصري الكبير| صور
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من الجينات إلى التغذية.. خريطة خفية تحدد طول طفلك ونموه

جينات النمو
جينات النمو
ريهام قدري

كشفت دراسات علمية حديثة عن أن طول الطفل ونموه لا يعتمد فقط على العوامل الوراثية، بل يتأثر أيضًا بنمط التغذية والبيئة المحيطة منذ المراحل الأولى من الحياة. 

وأوضح باحثون في جامعة كامبريدج أن أكثر من 700 جين يرتبطون بالنمو البدني للأطفال، غير أن تأثير هذه الجينات يمكن أن يتبدّل تبعًا لنوعية الطعام الذي يتناوله الطفل ومستوى العناصر الغذائية التي يحصل عليها يوميًا.

ويشير العلماء إلى أن البروتينات، والزنك، والحديد، والكالسيوم، وفيتامين «د» تعد من العناصر الأساسية المسؤولة عن تحفيز هرمون النمو والحفاظ على صحة العظام والعضلات.

 كما أن سوء التغذية أو الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة قد يؤدي إلى إبطاء النمو حتى في حال وجود استعداد وراثي للطول.
ويرى الخبراء أن العناية بتغذية الأم أثناء الحمل ثم الالتزام بنظام غذائي متوازن بعد الولادة من أهم العوامل التي تحدد خريطة النمو لدى الطفل. 

وتؤكد الدراسات أن التوازن بين الوراثة والتغذية يشكل المعادلة المثالية التي تضمن نمواً طبيعياً وصحياً في مراحل الطفولة المختلفة.

نمو الاطفال جينات جينات نمو الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد