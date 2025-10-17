السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات مخصوصة على هذه الخطوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة المجهزة بعربات "تحيا مصر"، وذلك للعمل بين محطات طنطا/ المنصورة، طنطا/ الزقازيق، وطنطا/ منوف والعكس.

وأوضحت أن تشغيل هذه القطارات يبدأ اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025.

تشغيل مخصوص رقم ( 1 ) من طنطا إلى الزقازيق، وتقرر تشغيل مخصوص رقم ( 1 ) من طنطا إلى الزقازيق، حيث يقوم من طنطا الساعة 02:00 ويصل الزقازيق الساعة 03:50، على أن يعود من الزقازيق الساعة 04:55 ويصل طنطا الساعة 06:35 طبقًا للجداول المرفقة.

وكذلك تشغيل مخصوص رقم ( 2 ) من طنطا إلى المنصورة حيث يقوم من طنطا الساعة 03:00 ويصل المنصورة الساعة 04:30، على أن يعود من المنصورة الساعة 06:45 ويصل طنطا الساعة 08:15 طبقًا للجداول المرفقة.

إضافة إلى التشغيل الاستثنائى لبعض القطارات التي لا تعمل يوم الجمعة وهي القطارات أرقام ( 227 / 230 طنطا / الزقازيق والعكس - 297 / 48 طنطا / المنصورة والعكس - 540 / 545 طنطا / منوف والعكس ) يوم الجمعة الموافق 17 / 10 / 2025 فقط طبقًا لجداولها الحالية، وذلك لتلبية التدفق المتزايد لجمهور الركاب علي مدينة طنطا.