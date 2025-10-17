قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز
زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة
تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة
انعقاد الجولة الأولي من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند
سعر السولار اليوم الجمعة بعد زيادة البنزين الأخيرة
سعر بنزين 80 اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة
رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة
السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات مخصوصة على هذه الخطوط
سعر صرف الدولار الآن مقابل الجنيه المصري
موضوع خطبة الجمعة اليوم .. الأوقاف تنشر نصها بعنوان «بالتي هي أحسن»
البترول: زيادة سعر غاز تموين السيارات 3 جنيهات
سعر بنزين 92 اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة
السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات مخصوصة على هذه الخطوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة المجهزة بعربات "تحيا مصر"، وذلك للعمل بين محطات طنطا/ المنصورة، طنطا/ الزقازيق، وطنطا/ منوف والعكس.

وأوضحت أن تشغيل هذه القطارات يبدأ اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025.

تشغيل مخصوص رقم ( 1 ) من طنطا إلى الزقازيق، وتقرر تشغيل مخصوص رقم ( 1 ) من طنطا إلى الزقازيق، حيث يقوم من طنطا الساعة 02:00 ويصل الزقازيق الساعة 03:50، على أن يعود من الزقازيق الساعة 04:55 ويصل طنطا الساعة 06:35 طبقًا للجداول المرفقة.

وكذلك تشغيل مخصوص رقم ( 2 ) من طنطا إلى المنصورة حيث يقوم من طنطا الساعة 03:00 ويصل المنصورة الساعة 04:30، على أن يعود من المنصورة  الساعة 06:45 ويصل طنطا الساعة 08:15 طبقًا للجداول المرفقة.

إضافة إلى التشغيل الاستثنائى لبعض القطارات التي لا تعمل يوم الجمعة وهي القطارات أرقام ( 227 / 230 طنطا / الزقازيق والعكس - 297 / 48  طنطا / المنصورة  والعكس - 540 / 545 طنطا / منوف والعكس ) يوم الجمعة الموافق 17 / 10 / 2025 فقط طبقًا لجداولها الحالية، وذلك لتلبية التدفق المتزايد لجمهور الركاب علي مدينة طنطا.

