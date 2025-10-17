قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

آية الجارحي

حققت أسعار الذهب قمة تاريخية جديدة، على المستويين العالمي والمحلي، بفعل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب وسط تجدّد التوترات التجارية بين أمريكا والصين، بالإضافة إلى توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية التي ساهمت في دعم الأسعار أيضاً.

استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، دفع الذهب إلى تحقق قمم تاريخية جديدة .

منذ بداية العالم، قفز المعدن الأصفر، الذي يُعد ملاذاً آمناً، بنحو 57% منذ بداية العام، مدعوماً بمخاوف جيوسياسية واقتصادية، وتوقعات خفض معدلات الفائدة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

 

سعر الذهب في مصر اليوم  الجمعة 17 -10-2025

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية والتي شهدت هدوءًا مع إجازة البورصة العالمية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4292 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4946 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5770 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6594 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 46.160 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

