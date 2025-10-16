بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

نظّمت وزارة الرياضة جولة ثقافية للأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب، الدكتور فيليبي بولييه، وحرمه، للتعرّف على أبرز المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية.



تضمنت الجولة التي نظمتها وزارة الرياضة زيارة مركز مصر الثقافي الإسلامي، أحد أكبر المراكز الدينية في الشرق الأوسط الذي يجسّد قيم التسامح والاعتدال، ويُعد من أبرز المعالم الحديثة التي تعكس هوية الدولة المصرية الجديدة ذات العناصر المعمارية المميزة.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي