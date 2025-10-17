فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة

أعلنت فرنسا، أمس الخميس، أنها تعمل بالتعاون مع بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى تمهيد الطريق لنشر قوة دولية في قطاع غزة.

وكان مستشاران أمريكيان قد أشارا في وقت سابق إلى أن التخطيط لتشكيل قوة دولية لحفظ الأمن في القطاع بدأ بالفعل، في ظل استمرار صمود وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، في تصريحات صحفية من باريس، أن هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لضمان غطاء قانوني متين، ولتشجيع الدول على المشاركة في تمويلها وتشكيلها.

وأضاف كونفافرو أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها لوضع أسس هذه البعثة الدولية، على أن يتم اعتمادها رسميًا من خلال قرار أممي، لافتًا إلى أن المشاورات مستمرة مع الولايات المتحدة وبريطانيا تمهيدًا لتقديم مشروع القرار قريبًا.

وكانت باريس قد استضافت في العاشر من أكتوبر الجاري اجتماعات جمعت قوى أوروبية وعربية، ناقشت ملامح المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب، بما في ذلك آليات تشكيل ونشر قوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار.