درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي.. الخطوات الكاملة لفتح حساب في البنك مجانًا بدون حد أدنى
خالد العناني في حوار لـ«صدى البلد» :رؤيتي ترتكز على 3 محاور .. وقيادة اليونسكو كأول عربي تضاعف المسؤولية
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بزعم أنه مُقاتل غير شرعي
بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ضوابط جديدة لحضور المحامي أثناء الاستجواب
الراجل اتسحل.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سائق وتباع أتوبيس الدقهلية
ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

هيرونو
هيرونو
منار شعبان

بعد ان لاقت الدمية لابوبو شعبية كبيرة على مستوى العالم تراجعت مؤاخرا مبيعاتها بسبب ظهور دمية جديدة التفت عليها الانظار وتعرف ب الدميه “هيرونو”

وجاء هذا التغيير بعد أن ظهر نجم فرقة BTS الكورية V (كيم تايهيونغ) حاملاً دمية "هيرونو" في مطار إنتشون، ما أشعل موجة من التفاعل العالمي ودفع آلاف المعجبين للبحث عنها واقتنائها.

بعد شهور من تصدرها قوائم المبيعات وتحولها إلى أيقونة للموضة الغريبة، بدأت دمية "لابوبو" تفقد بريقها تدريجيًا، إذ تراجعت أسعارها بشكل كبير وأصبحت متاحة بسهولة في متاجر كبرى مثل "وولمارت" و"أمازون" و"تارغت" 

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي

هيرونو دمية لابوبو

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

السفير حسام زكي

حسام زكي : مؤتمر شرم الشيخ للسلام أنهى عمليا حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف

مفوضية الاتحاد الأفريقي تهنئ مصر ودول القارة المتأهلة إلى كأس العالم 2026

نتنياهو

نتنياهو تعليقا على مقتل رئيس أركان الحوثيين: سنصل إلى الجميع

بالصور

كامل الباشا وعمرو منسي.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

