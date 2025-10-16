ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

بعد ان لاقت الدمية لابوبو شعبية كبيرة على مستوى العالم تراجعت مؤاخرا مبيعاتها بسبب ظهور دمية جديدة التفت عليها الانظار وتعرف ب الدميه “هيرونو”

وجاء هذا التغيير بعد أن ظهر نجم فرقة BTS الكورية V (كيم تايهيونغ) حاملاً دمية "هيرونو" في مطار إنتشون، ما أشعل موجة من التفاعل العالمي ودفع آلاف المعجبين للبحث عنها واقتنائها.

بعد شهور من تصدرها قوائم المبيعات وتحولها إلى أيقونة للموضة الغريبة، بدأت دمية "لابوبو" تفقد بريقها تدريجيًا، إذ تراجعت أسعارها بشكل كبير وأصبحت متاحة بسهولة في متاجر كبرى مثل "وولمارت" و"أمازون" و"تارغت"

