حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب
عبد العزيز جمال

حقق سعر الذهب اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات في الأسواق ، ليسجل الذهب قفزة قوية في جميع الأعيرة، وسط تزايد الإقبال على الشراء قبل توقعات بموجة صعود جديدة خلال الأيام المقبلة. 

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا واضحًا في عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق، بقيمة بلغت نحو 65 جنيهًا للجرام، كما ارتفع عيار 18 بنحو 73 جنيهًا، وفقًا لتصريحات شعبة الذهب بالغرف التجارية، بينما قفز عيار 21 بأكثر من 1000 جنيه مقارنة بسعره في أغسطس الماضي

سعر الأوقية عالميا 

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب قفزة ملحوظة في التعاملات الدولية، حيث ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,235.41 دولار للأوقية وفقًا لتحديثات وكالة رويترز.

أسعار الذهب اليوم

ويأتي هذا الصعود مدعومًا بتراجع العائد على السندات الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، ورفع تأثيره على سعر الذهب اليوم في الأسواق.

سعر الذهب اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

شهدت الأسواق تحركات سريعة في الأسعار، حيث سجل سعر الذهب اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 ما يلي:

  • عيار 24 سجل سعر البيع 6537 جنيهًا، وسعر الشراء 6503 جنيهات.
  • عيار 22 بلغ سعر البيع 5992 جنيهًا، وسعر الشراء 5961 جنيهًا.
  • عيار 21 سجل سعر البيع 5720 جنيهًا، وسعر الشراء 5690 جنيهًا.
  • عيار 18 وصل سعر البيع إلى 4903 جنيهات، وسعر الشراء إلى 4877 جنيهًا.
  • عيار 14 سجل سعر البيع 3813 جنيهًا، وسعر الشراء 3793 جنيهًا.
  • عيار 12 بلغ سعر البيع 3269 جنيهًا، وسعر الشراء 3251 جنيهًا.
  • الأونصة وصلت إلى 203328 جنيهًا للبيع، و202262 جنيهًا للشراء.
  • الجنيه الذهب سجل سعر البيع 45760 جنيهًا، وسعر الشراء 45520 جنيهًا.

أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم

أرجع خبراء الذهب هذا الارتفاع الحاد في سعر الذهب اليوم إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها التوترات الاقتصادية العالمية إلى جانب ارتفاع الطلب على الذهب كوسيلة ادخار آمنة. 

كما أشاروا إلى أن السوق يتأثر سريعًا بتحركات الأسعار العالمية نظرًا لارتباطه المباشر بسعر الأوقية في البورصات الدولية.

عيار 21 يسجل أعلى مكاسب

حقق عيار 21 قفزة قوية خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، حيث صعد من 5655 جنيهًا إلى 5720 جنيهًا للجرام، بزيادة 65 جنيهًا دفعة واحدة. 

ويعد هذا الارتفاع من أعلى المكاسب اليومية التي يسجلها المعدن النفيس منذ مطلع الشهر، وسط مؤشرات على استمرار الصعود في ظل ارتفاع الطلب.

الجنيه الذهب يلامس مستويات قياسية

سجل الجنيه الذهب اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 سعر 45760 جنيهًا للبيع، مقارنة بنحو 45680 جنيهًا خلال تعاملات الصباح، ما يعكس استمرار الصعود المتدرج في أسعار السبائك والعملات الذهبية. 

ويترقب المتعاملون موجة جديدة من الارتفاع مع نهاية الأسبوع الجاري إذا استمر الصعود العالمي للأوقية.

توقعات باستمرار الصعود خلال الفترة المقبلة

أكدت تقارير الأسواق أن سعر الذهب اليوم مرشح للارتفاع خلال الفترة القادمة، مدعومًا بتزايد الإقبال على شراء الذهب الخام من قبل المستثمرين، إلى جانب زيادة الطلب الإقليمي، كما أن استمرار ارتفاع الأوقية العالمية سيؤدي إلى زيادات تدريجية جديدة في الأسعار داخل السوق المصري.

 

