سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟

يشهد سعر الذهب في مصر متابعة دقيقة من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، نظرا لاستمرار المعدن الأصفر في الحفاظ على مكانته كأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة، سواء في السوق المحلي أو على الصعيد العالمي.

سعر الذهب في مصر

جاءت أسعار الذهب في تعاملات اليوم بمحلات الصاغة، كما يلي دون احتساب المصنعية:

عيار 24: 6069 جنيها للبيع، و6034 جنيها للشراء

عيار 22: 5563 جنيها للبيع، و5531 جنيها للشراء

عيار 21: 5310 جنيهات للبيع، و5280 جنيها للشراء

عيار 18: 4551 جنيها للبيع، و4526 جنيها للشراء

عيار 14: 3540 جنيها للبيع، و3520 جنيها للشراء

عيار 12: 3034 جنيها للبيع، و3017 جنيها للشراء

الأونصة: 188754 جنيها للبيع، و187687 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 42480 جنيها للبيع، و42240 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار: 3972.83 دولارا

أنواع أعيرة الذهب وأفضلها في السوق



يعد عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين، لكونه العيار الرسمي في مناسبات الزواج والخطوبة، ويمثل التوازن بين النقاء والسعر.

أما عيار 24 فهو الأعلى نقاء وسعرا، ويفضل عادة في السبائك والادخار طويل الأمد.



ويتميز عيار 18 بتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة للشباب، مما يجعله خيارا مثاليا للاستخدام اليومي، بينما تلقى الأعيرة الأخف مثل 14 و12 رواجا في تصميمات المشغولات البسيطة وخفيفة الوزن.



أما المستثمرون فيميلون إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية، لما توفره من أمان مالي وسهولة في إعادة البيع دون خسائر ناتجة عن خصم المصنعية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب



تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها حركة الأونصة العالمية في البورصات الدولية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب السياسات النقدية وأسعار الفائدة عالميا.

كما تلعب معدلات التضخم دورا حاسما في تحديد اتجاهات الأسعار، حيث يدفع ارتفاع التضخم المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن لحماية المدخرات.

ويضاف إلى السعر الأساسي للجرام مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها، وفقا لنوع العيار والتصميم، بالإضافة إلى رسوم دمغة ثابتة تحددها الجهات المختصة.

الذهب بين الزينة والادخار



يحتفظ الذهب بمكانته المزدوجة في المجتمع المصري، حيث يجمع بين القيمة الجمالية للزينة والقدرة على حفظ الثروة على المدى الطويل.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتراجع الثقة في بعض أدوات الاستثمار التقليدية، يظل المعدن الأصفر الخيار الأول للراغبين في حماية مدخراتهم وضمان استقرارها أمام موجات التضخم المتلاحقة.

و يؤكد خبراء الاقتصاد أن الذهب سيظل خلال الفترة المقبلة أحد أهم أدوات التحوط والادخار الآمن، خاصة مع التوجه العالمي نحو سياسات نقدية أكثر مرونة وتغيرات متسارعة في الأسواق المالية.