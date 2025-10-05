قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

محمد يحيي

سجل سعر أقل عيار ذهب ثباتا في محلات الصاغة المصرية مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-10-2025.

أقل سعر عيار ذهب

وجاء أدني سعر أعيرة ذهب وهو من عيار 14 الأقل قيمة في محلات الصاغة المصرية.

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 14

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل فئة نحو  3470 جنيه للبيع و3483 جنيه للشراء. 

سعر الذهب اليوم

استقر سعر جرام الذهب مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-10-2025؛ داخل محلات الصاغة  المصرية.

وأظهر سعر الذهب صباح اليوم، ثباتا دون تغيير بمختلف محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب 

وسجل سعر الذهب  مساء أمس؛زيادة جديدة علي مستوي محلات الصاغة المصرية؛ بمختلف الأعيرة الذهبية، بقيمة تبلغ  5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

زيادة جديدة في الذهب

ووصل معدل زيادة الذهب خلال يومين بمقدار 50 جنيه علي الأقل علي مستوي محلات الصاغة.

تذبذب في سعر الذهب

مع اعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% هوي سعر جرام الذهب بمقدار 45 جنيه في المتوسط إلا أنه عاود الصعود بقيمة إجمالية تبلغ 50 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5948 جنيه للبيع و 5971 جنيه للشراء.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيه للبيع و5225 جنيه للشراء.

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4461 جنيه للبيع و4478 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3470 جنيه للبيع و3483 جنيه للشراء. 

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب  اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3886 دولار للبيع و 3888 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 41.64 ألف جنيه للبيع و 41.8 ألف جنيه للشراء.

الذهب في في البورصة العالمية

 على الرغم من الزخم الكبير حول الذكاء الاصطناعي والقفزة التي حققتها أسهم شركات الرقائق هذا العام، إلا أن أسهم شركات تعدين الذهب أثبتت أنها الرهان الأكثر جدوى.

فقد ارتفع مؤشر أسهم الذهب العالمية التابع لشركة "إم إس سي آي" (MSCI) بنحو 135% هذا العام، متماشياً مع مكاسب المعدن النفيس. وأصبح في طريقه لتسجيل أفضل أداء له على الإطلاق مقارنة بمؤشر شركات أشباه الموصلات العالمية الكبرى الذي ارتفع بنسبة 40%.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

هذا التباين اللافت يعكس ديناميكية أساسية في الأسواق العالمية هذا العام، فبينما يدفع هاجس الخوف من ضياع الفرص المستثمرين نحو اقتناص أي مكاسب مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإنهم ينجذبون أيضاً إلى موجة الارتفاع المستمرة في أسعار الذهب مع إقبال البنوك المركزية حول العالم على اقتنائه.

جاذبية الذهب كملاذ آمن

أوضحت آنا وو، المحللة الاستراتيجية للاستثمار في الأصول المتعددة لدى شركة "فان إيك أسوشيتس" (Van Eck Associates) في سيدني، أن "الذهب وشركات تعدينه يُعدان من أبرز رهاناتي التفاؤلية على المدى المتوسط".

 ويتمتع المعدن النفيس بجاذبية الملاذ الآمن، "في حين تستفيد شركات التعدين من اتساع هوامش الأرباح وإعادة تقييم قيمتها السوقية" حسب قولها.

