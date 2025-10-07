قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

ذهب
ذهب
محمد غالي

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من المتابعة اليومية المكثفة من جانب المواطنين، خصوصا المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، وسط استمرار المعدن الأصفر في احتلال مكانته كأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويأتي ذلك في ظل التوترات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا، ما جعل الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد الباحثين عن الأمان المالي.

وبحسب التعاملات الصباحية اليوم في محلات الصاغة، استقرت أسعار الذهب دون مصنعية على النحو التالي: سجل عيار 24 نحو 6074 جنيها للبيع و6051 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 22 نحو 5568 جنيها للبيع و5547 جنيها للشراء.

وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصري نحو 5315 جنيها للبيع و5295 جنيها للشراء، فيما جاء عيار 18 عند مستوى 4556 جنيها للبيع و4539 جنيها للشراء.

أما عيار 14 فسجل نحو 3543 جنيها للبيع و3530 جنيها للشراء، وعيار 12 سجل 3037 جنيها للبيع و3026 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 188932 جنيها للبيع و188221 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة عالميا نحو 3979.44 دولار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 42520 جنيها للبيع و42360 جنيها للشراء.

أفضل أنواع أعيرة الذهب

ويعد عيار 21 الأكثر رواجا بين المواطنين لارتباطه بمناسبات الزواج والخطوبة، بينما يتميز عيار 24 بأعلى درجات النقاء والسعر، ويشتهر عيار 18 بتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة للشباب.

أما الأعيرة الخفيفة مثل 14 و12 فتلقى رواجا في المشغولات البسيطة وخفيفة الوزن، في حين يفضل المستثمرون السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها الخيار الأمثل للادخار طويل الأجل.

أسعار الذهب اليوم في مصر ٢٠٢٥

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب السياسات النقدية العالمية ومعدلات التضخم، إذ ينعكس أي تغير في تلك المؤشرات بشكل مباشر على السوق المصري.

وتضاف إلى السعر الأساسي للجرام مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها حسب نوع العيار والتصميم، بالإضافة إلى رسوم دمغة ثابتة، مع الإشارة إلى أن المصنعية لا تسترد عند إعادة البيع، وهو ما يجعل السبائك والجنيهات أكثر تفضيلا بين الراغبين في الاستثمار الخالص دون خسائر جانبية.

ويحتفظ الذهب بمكانته المزدوجة بين الزينة والادخار، إذ يجمع بين القيمة الجمالية والمردود المالي المستقر على المدى الطويل.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتراجع الثقة في بعض أدوات الاستثمار التقليدية، يبقى المعدن الأصفر الملاذ الآمن الأول الباحثين عن حماية مدخراتهم والحفاظ على قوتها الشرائية في مواجهة موجات التضخم المتتالية.

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

