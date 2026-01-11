قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطة فيديو بعد الهدف تكشف شخصية الفراعنة في اللحظات الصعبة .. شاهد

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

شهدت مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار واحدة من أكثر لحظات البطولة إثارة، بعدما سجل محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة، هدفًا أكد التفوق المصري وأشعل حماس الجماهير في المدرجات.

ولم يكن الهدف مجرد إضافة رقمية على لوحة النتيجة، بل حمل رسالة قوية تعكس شخصية المنتخب وقدرته على الحسم في الأوقات الصعبة.

رد فعل حسام حسن يلفت الأنظار

وعقب الهدف مباشرة، التقطت عدسات الكاميرات لقطة مميزة للكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وهو يتجه بسرعة نحو دكة البدلاء، وبالتحديد إلى إمام عاشور. وعكس المشهد حالة الشغف والتركيز التي يعيشها الجهاز الفني، إذ لم يكتفِ حسام حسن بالاحتفال، بل حرص على توجيه تعليمات واضحة للاعب.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/UlcdJHR2pNY
 

تعليمات خاصة لإمام عاشور

ظهر حسام حسن وهو يتحدث بحماس مع إمام عاشور، مشيرًا له بضرورة الحفاظ على التركيز والالتزام بالأدوار التكتيكية داخل الملعب. الرسالة كانت واضحة: المباراة لم تنتهِ بعد، والهدوء والانضباط مطلوبان حتى صافرة النهاية. إمام عاشور استمع باهتمام، وأبدى استجابة سريعة، في لقطة تعكس الانسجام بين المدرب ولاعبيه.

شخصية مدرب يعرف طريق البطولات

هذا التصرف يعكس فلسفة حسام حسن، الذي يؤمن بأن إدارة التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في المباريات الكبرى. فرغم التقدم في النتيجة، كان حريصًا على غلق أي مساحات أو فرص قد تعيد المنافس إلى اللقاء، مؤكدًا أن الفوز لا يتحقق إلا بالتركيز حتى اللحظة الأخيرة.

إشادة الجماهير واللاعبين

لاقى هذا الموقف إشادة واسعة من جماهير منتخب مصر، التي اعتبرت أن ما فعله حسام حسن دليل على قوة الشخصية والقيادة داخل المعسكر. كما عكس المشهد روح الالتزام لدى اللاعبين، وعلى رأسهم إمام عاشور، الذي واصل أداءه بروح قتالية حتى نهاية المباراة.

رسالة ثقة قبل المواعيد الكبرى

في النهاية، كانت لقطة حسام حسن مع إمام عاشور بعد هدف صلاح الثالث رسالة واضحة بأن منتخب مصر يسير بخطى ثابتة، يقوده مدرب يعرف كيف يدير اللحظات الحاسمة، ويزرع الثقة والانضباط في نفوس لاعبيه قبل استكمال مشوار البطولة.

