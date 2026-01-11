قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

احتفالات جنونية من حسام حسن بعد الفوز على كوت ديفوار.. شوف حصل إيه |فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

عمّت أجواء من الفرحة العارمة داخل معسكر منتخب مصر عقب الفوز المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ليحجز الفراعنة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد أداء بطولي وروح قتالية عالية.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/NiWR87M4PV8

غرفة الملابس تتحوّل إلى ساحة فرح

عقب إطلاق صافرة النهاية، تحولت غرفة خلع الملابس إلى مسرح للاحتفالات، حيث حرص لاعبو المنتخب على التعبير عن سعادتهم الكبيرة بالإنجاز الذي تحقق. وظهر اللاعبون وهم يغنون ويرقصون وسط أجواء من الحماس والضحكات، في مشهد عكس قوة الترابط بين عناصر الفريق وحالة الانسجام التي يعيشها المنتخب خلال البطولة.

لفتة إنسانية لدعم محمد حمدي

لم تقتصر الاحتفالات على الفوز فقط، بل حملت جانبًا إنسانيًا مؤثرًا، بعدما رفع اللاعبون قميص زميلهم محمد حمدي داخل غرفة الملابس، في رسالة دعم قوية له قبل سفره إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة لإجراء جراحة الرباط الصليبي. وأكدت هذه اللفتة روح الأسرة الواحدة التي تجمع لاعبي المنتخب، وحرصهم على مساندة زميلهم في محنته.

رسائل معنوية وروح جماعية عالية

حرص عدد من لاعبي المنتخب على توجيه رسائل دعم وتشجيع لمحمد حمدي، مؤكدين أن الانتصار أُهدي له، وأن الجميع ينتظر عودته سريعًا إلى الملاعب أقوى من السابق. كما شدد اللاعبون على أن هذه الروح الجماعية هي السلاح الحقيقي للفراعنة في مشوارهم نحو اللقب القاري.

التركيز ينتقل إلى نصف النهائي

ورغم أجواء الفرح، أكد الجهاز الفني ولاعبو المنتخب أن الاحتفال كان محدودًا، حيث بدأ التفكير سريعًا في المباراة المقبلة بالدور نصف النهائي. ويسعى منتخب مصر لمواصلة عروضه القوية وتحقيق حلم الجماهير المصرية بالتتويج بالبطولة، مستندًا إلى وحدة الصف والدعم المتبادل بين اللاعبين داخل وخارج الملعب


 

