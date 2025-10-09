ذهب و400 ألف جنيه .. حبس طالبين في سرقة شقة بالهرم

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس طالبين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مبلغ 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالهرم.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الهرم بابلاغ صاحب معرض أجهزة بسرقة شقته.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم، والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبين سرقة مبلغ مالي 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، أمكن ضبط المتهمين طالب، 17 عاما، وآخر 18 عاما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عن طريق تسلقهما شرفة الشقة بالطابق الأول.

كما اعترف المتهم الثاني أنه كان يعمل لدى المُبلغ، وأرشد عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.