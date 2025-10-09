قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقي جنوب شرق أسوان
ذهب و400 ألف جنيه .. حبس طالبين في سرقة شقة بالهرم
مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها مطلع الأسبوع المقبل
حوادث

ذهب و400 ألف جنيه .. حبس طالبين في سرقة شقة بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس طالبين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مبلغ 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالهرم. 

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الهرم بابلاغ صاحب معرض أجهزة بسرقة شقته.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم، والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبين سرقة مبلغ مالي 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، أمكن ضبط المتهمين طالب، 17 عاما، وآخر 18 عاما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عن طريق تسلقهما شرفة الشقة بالطابق الأول.

كما اعترف المتهم الثاني أنه كان يعمل لدى المُبلغ، وأرشد عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة حبس طالبين سرقة الهرم

