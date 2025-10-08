قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 15 شخصا جراء وقوع انهيار أرضي بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند
علي جمعة: حديث "من نفس عن مؤمن كربة" فيه 7 وصايا من النبي لبناء أمة قوية
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025
راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الـ46 من مصر إلى غزة
القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور
واشنطن: مبعوثا ترامب لن يغادرا مصر قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة
مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"
قطر وتركيا تنضمان في اليوم الثالث من محادثات السلام في غزة بمصر
كوشنر وويتكوف يصلان إلى شرم الشيخ لحسم مفاوضات صفقة غزة
إيجيبت كلاي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع حقن التربة الرملية بالطين
حوادث

راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة مبلغ 1.5 مليون جنيه من سيارة مالك مزرعة دواجن بمدينة البدرشين.

خلال التحقيقات اعترف المتهمون تفصيلًا بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الأول إنه كان يراقب المجني عليه منذ خروجه من البنك، بعد أن شاهده يحمل الحقيبة التي بدت ثقيلة ومليئة بالنقود تبعوه بسيارة صغيرة حتى وصل إلى المزرعة، وانتظروا لحظة ابتعاده عن السيارة ونزل أحدهم بسرعة، كسر الزجاج الخلفي باستخدام أداة حديدية، وفتح حقيبة السيارة، واستولى على الحقيبة ثم فرّ هاربًا خلال أقل من دقيقة، واعترف المتهمون بأنهم اقتسموا المبلغ فيما بينهم، وخبأوا جزءًا من النقود في منزل أحدهم بقرية مجاورة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من داخل سيارة بدائرة مركز شرطة البدرشين.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من مالك مزرعة دواجن يفيد بقيام مجهولين بكسر زجاج السيارة ملكه وسرقة حقيبة بداخلها 1.5 مليون جنيه بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم تتبع خط سير الجناة وتبين أنهم 3 مسجلين خطر أمكن ضبطهم وإعادة المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

