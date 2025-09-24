قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
حوادث

ضبط رجل وسيدتين ألقوا رضيعة في أرض زراعية بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تكثف مباحث الجيزة، من جهود البحث لكشف ملابسات اتهام 3 أشخاص بترك طفلة رضيعة وسط منطقة زراعية في البدرشين، لكشف ملابسات الواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على طفلة رضيعة وسط منطقة زراعية في البدرشين.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على الطفلة حديثة الولادة، وتم نقلها إلى المستشفى لرعايتها، وكشفت تحريات رجال المباحث أن شخص وسيدتين  تم تحديد هويتهم، وراء ترك الطفلة بمكان العثور عليها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

البدرشين الجيزة مديرية أمن الجيزة رضيعة

