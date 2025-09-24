ضبط رجل وسيدتين ألقوا رضيعة في أرض زراعية بالبدرشين

تكثف مباحث الجيزة، من جهود البحث لكشف ملابسات اتهام 3 أشخاص بترك طفلة رضيعة وسط منطقة زراعية في البدرشين، لكشف ملابسات الواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على طفلة رضيعة وسط منطقة زراعية في البدرشين.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على الطفلة حديثة الولادة، وتم نقلها إلى المستشفى لرعايتها، وكشفت تحريات رجال المباحث أن شخص وسيدتين تم تحديد هويتهم، وراء ترك الطفلة بمكان العثور عليها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.