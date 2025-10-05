قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

محمد يحيي

استقر سعر جرام الذهب مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-10-2025؛ داخل محلات الصاغة  المصرية.

وأظهر سعر الذهب صباح اليوم، ثباتًا دون تغيير بمختلف محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب 

وسجل سعر الذهب  مساء أمس؛زيادة جديدة علي مستوي محلات الصاغة المصرية؛ بمختلف الأعيرة الذهبية، بقيمة تبلغ  5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ووصل معدل زيادة الذهب خلال يومين بمقدار 50 جنيه علي الأقل علي مستوي محلات الصاغة.

تذبذب في سعر الذهب

مع إعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% هوي سعر جرام الذهب بمقدار 45 جنيهًا في المتوسط إلا أنه عاود الصعود بقيمة إجمالية تبلغ 50 جنيهًا.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5948 جنيهًا للبيع و 5971 جنيهًا للشراء

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيهات للبيع و5225 جنيهًا للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4461 جنيهًا للبيع و4478 جنيهًا للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3470 جنيهًا للبيع و3483 جنيهًا للشراء 

سعر أوقية الذهب  اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3886 دولارًا للبيع و 3888 دولارًا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 41.64 ألف جنيه للبيع و 41.8 ألف جنيه للشراء

الذهب في في البورصة العالمية

 على الرغم من الزخم الكبير حول الذكاء الاصطناعي والقفزة التي حققتها أسهم شركات الرقائق هذا العام، إلا أن أسهم شركات تعدين الذهب أثبتت أنها الرهان الأكثر جدوى.

فقد ارتفع مؤشر أسهم الذهب العالمية التابع لشركة "إم إس سي آي" (MSCI) بنحو 135% هذا العام، متماشياً مع مكاسب المعدن النفيس. وأصبح في طريقه لتسجيل أفضل أداء له على الإطلاق مقارنة بمؤشر شركات أشباه الموصلات العالمية الكبرى الذي ارتفع بنسبة 40%.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

هذا التباين اللافت يعكس ديناميكية أساسية في الأسواق العالمية هذا العام، فبينما يدفع هاجس الخوف من ضياع الفرص المستثمرين نحو اقتناص أي مكاسب مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإنهم ينجذبون أيضاً إلى موجة الارتفاع المستمرة في أسعار الذهب مع إقبال البنوك المركزية حول العالم على اقتنائه.

جاذبية الذهب كملاذ آمن

أوضحت آنا وو، المحللة الاستراتيجية للاستثمار في الأصول المتعددة لدى شركة "فان إيك أسوشيتس" (Van Eck Associates) في سيدني، أن "الذهب وشركات تعدينه يُعدان من أبرز رهاناتي التفاؤلية على المدى المتوسط".

 ويتمتع المعدن النفيس بجاذبية الملاذ الآمن، "في حين تستفيد شركات التعدين من اتساع هوامش الأرباح وإعادة تقييم قيمتها السوقية" حسب قولها.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

