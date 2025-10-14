قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
أخبار البلد

سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يشهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر اهتماما متزايدا من المواطنين، خاصة من المقبلين على الزواج ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية، نظرا لاستمرار المعدن الأصفر في أداء دوره كأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة.

سعر الذهب اليوم


 أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 6314 جنيها للبيع و6286 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 22 نحو 5788 جنيها للبيع و5762 جنيها للشراء.

وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المحلي، نحو 5525 جنيها للبيع و5500 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 4736 جنيها للبيع و4714 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 إلى 3683 جنيها للبيع و3667 جنيها للشراء، وعيار 12 إلى 3157 جنيها للبيع و3143 جنيها للشراء.

وسجلت الأونصة نحو 196396 جنيها، بينما بلغ الجنيه الذهب 44200 جنيها، وبلغ سعر الأونصة العالمية بالدولار نحو 4105.86 دولار.

العوامل المؤثرة على اسعار الذهب

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار محليا، إلى جانب قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية الكبرى.

وعادة ما يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره استثمارا آمنا في مواجهة تراجع العوائد من أدوات الادخار التقليدية.

وتؤثر معدلات التضخم وحالة الاستقرار الاقتصادي العالمي بشكل مباشر على حركة الأسعار في السوق المصري.

أفضل عيار الذهب للشراء
ويعد عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق المصرية، حيث يمثل العيار الرسمي المستخدم في الخطوبة والزواج، نظرا لتوازنه بين النقاء والسعر المناسب لمختلف الفئات.

أما عيار 24 فيعد الأعلى من حيث النقاء والقيمة، وغالبا ما يستخدم في السبائك والادخار طويل الأجل، بينما يحظى عيار 18 بشعبية كبيرة بين الشباب بسبب تنوع تصميماته وسعره الأقل نسبيا، مما يجعله الخيار المفضل للاستخدام اليومي.

كما تلاقي الأعيرة الأخف مثل 14 و12 رواجا متزايدا في تصميمات الحلي البسيطة والخفيفة.

ويحتفظ الذهب بمكانته الفريدة بين أدوات الاستثمار والزينة، إذ يجمع بين الجمال والقيمة المالية، ويعد وسيلة موثوقة لحماية المدخرات من تآكل قيمتها الشرائية مع تقلبات الأسواق.

حالة الذهب خلال الفترة القادمة

ويرى خبراء الاقتصاد أن المعدن النفيس سيواصل خلال الفترة المقبلة أداءه كأحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والتقلبات المالية العالمية، في ظل اتجاه العديد من الاقتصادات الكبرى إلى سياسات نقدية أكثر مرونة.

وأكد الخبراء أن الذهب سيظل ملاذا استثماريا آمنا لما يتمتع به من استقرار نسبي وقيمة حقيقية على المدى الطويل، مقارنة بالأصول الأخرى التي قد تتأثر بسرعة بالتغيرات الاقتصادية الدولية.

