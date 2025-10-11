قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخط الأخضر الثالث يمدّد ساعات العمل لدعم مشجعي المنتخب في مواجهة غينيا باستاد القاهرة
وزير الري: 90% نسبة الانتهاء من مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة
"الهيئة الوطنية":1950 مرشحا على النظام الفردي ولا قوائم حتى الآن بانتخابات مجلس النواب
الرئاسة الفرنسية : ماكرون يزور شرم الشيخ الاثنين لدعم خطة ترامب في غزة
ربنا ينتقم منها.. والدة أطفال دلجا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
وسط بكاء وصراخ الأم.. تشييع جثامين 3 شقيقات في المنوفية
ماذا قال النبي عن خير أجناد الأرض.. ووصيته بأهل مصر وجيشها؟
قرار عاجل بعد القبض على مدير التنظيم بالموسكي في رشوة 50 ألف جنيه
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
ترامب والجنائية الدولية.. هل يسقط وقف الحرب بغزة مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت؟
حافز استثنائي لعمال مصانع الأسمنت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجا يحتذى به في الجمال والنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

النوات الشتوية في الإسكندرية
النوات الشتوية في الإسكندرية
خالد يوسف

تتجه أنظار سكان محافظة الإسكندرية إلى مواعيد النوات الشتوية 2026، والتي تؤثر بشكل مباشر على حالة الطقس خلال الأشهر القادمة، حيث تتنوع بين ممطرة وشديدة الأمطار ومصحوبة بعواصف، وتستمر لفترات متفاوتة.

سبب تسمية النوات

ﺗُﻌﺮﻑ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺑﻈﻮﺍﻫﺮ ﺟﻮﻳﺔ ﺷﺘﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ"، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﻣﺤﺪﺩ ﻳﻌﻜﺲ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.

وﺗﺘﻨﻮﻉ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﻳﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻴﺪﺍ ﻟﺬﻛﺮﻯ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻴﺪﺍ ﻟﺬﻛﺮﻯ ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻧﻮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻬﺎ.

مواعيد النوات الشتوية 2026 في الإسكندرية وأسمائها

رأس السنة

ـ مدتها: 4 أيام.. تبدأ من: 1 فبراير

ـ نوع النوة: ممطرة.. اتجاه الرياح: غربية

الفيضة الكبيرة

ـ مدتها: 6 أيام.. تبدأ من: 1 ديسمبر

ـ نوع النوة: شديدة الأمطار.. اتجاه الرياح: جنوبية غربية

الغطاس

ـ مدتها: 3 أيام.. تبدأ من: 19 يناير     

ـ نوع النوة: ممطرة.. اتجاه الرياح: غربية

الكرم

ـ مدتها: 7 أيام.. تبدأ من: 28 يناير     

ـ نوع النوة: غزيرة الأمطار.. اتجاه الرياح: غربية

الشمس الصغيرة

ـ مدتها: 3 أيام.. تبدأ من: 18 فبراير   

ـ نوع النوة: ممطرة.. اتجاه الرياح: شمالية غربية

السلوم

ـ مدتها: 2 أيام.. تبدأ من: 2 مارس      

ـ نوع النوة: ممطرة.. اتجاه الرياح: جنوبية غربية

الحسوم

مدتها:  7 أيام.. تبدأ من: 9 مارس        

نوع النوة: غالبًا ممطرة.. اتجاه الرياح: جنوبية غربية

الشمس الكبيرة

ـ مدتها: 2 أيام.. تبدأ من: 18 مارس

ـ نوع النوة: غالبًا ممطرة.. اتجاه الرياح: شرقية

العوة وبرد العجوزة

ـ مدتها: 6 أيام.. تبدأ من: 24 مارس

ـ نوع النوة: غالبًا ممطرة.. اتجاه الرياح: شرقية

الخماسين إلى شم النسيم

ـ مدتها: 2 أيام.. تبدأ من: 23 أبريل

ـ نوع النوة: ساخنة.. اتجاه الرياح: شرقية

رياح النقطة

ـ مدتها: 2 أيام.. تبدأ من: 18 يونيو

ـ نوع النوة:  ساخنة .. اتجاه الرياح: شرقية

رياح الصليب

ـ مدتها: 3 أيام.. تبدأ من: 30 سبتمبر

ـ نوع النوة:  ساخنة.. اتجاه الرياح: غربية

رياح الصليب

ـ مدتها: 3 أيام.. تبدأ من: 20 أكتوبر

ـ نوع النوة: غير ممطرة.. اتجاه الرياح: غربية

المكنسة

ـ مدتها: 4 أيام.. تبدأ من: 16 نوفمبر

ـ نوع النوة: شديدة الأمطار.. اتجاه الرياح: شمالية غربية

بافي المكنسة

ـ مدتها: 4 أيام.. تبدأ من: 22 نوفمبر

ـ نوع النوة: ممطرة.. اتجاه الرياح: جنوبية غربية

قاسم

ـ مدتها: 5 أيام.. تبدأ من: 4 ديسمبر     

ـ نوع النوة: مصحوبة بعواصف .. اتجاه الرياح: جنوبية غربية

الفيضة الصغيرة

ـ مدتها: 5 أيام.. تبدأ من: 19 ديسمبر

ـ نوع النوة: تصحبها أمطار.. اتجاه الرياح: شمالية غربية

عيد الميلاد

ـ مدتها: 2 أيام.. تبدأ من: 28 ديسمبر

ـ نوع النوة: شديدة الأمطار.. اتجاه الرياح: غربية

تأثير ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺟﻮﻳﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻴﻖ تلك ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ، وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻭﺭﻳﺎﺡ ﻋﺎﺗﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ .

ويمكن ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ، وكذلك ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ، حيث ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻋﻮﺍﺻﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ، وﺗﻌﺪ ﻧﻮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ.

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ مواعيد النوات الشتوية النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

سورة الرحمن عروس القرآن

لماذا سميت سورة الرحمن بعروس القرآن؟.. 5 أسباب عليك معرفتها

ذنوبك من الأرض إلى السماء

إذا كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء.. علي جمعة: بعملين تكفرها كلها

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة: آخر مرة سمعت عن بيت الطاعة كانت في الأفلام الأبيض والأسود القديمة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: العالم يشيد بالدور التاريخي لمصر بوقف إطلاق النار بغزة

رئيس الوزراء

مدبولي: أكدنا ثوابت الموقف المصري برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير

بالصور

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

علامات خفية في أظافر القدمين قد تكشف إصابتك بسرطان الرئة مبكرًا.. انتبه لهذه التغيرات

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد