ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

تتجه أنظار سكان محافظة الإسكندرية إلى مواعيد النوات الشتوية 2026، والتي تؤثر بشكل مباشر على حالة الطقس خلال الأشهر القادمة، حيث تتنوع بين ممطرة وشديدة الأمطار ومصحوبة بعواصف، وتستمر لفترات متفاوتة.

سبب تسمية النوات

ﺗُﻌﺮﻑ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺑﻈﻮﺍﻫﺮ ﺟﻮﻳﺔ ﺷﺘﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ"، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﻣﺤﺪﺩ ﻳﻌﻜﺲ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.

وﺗﺘﻨﻮﻉ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﻳﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻴﺪﺍ ﻟﺬﻛﺮﻯ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻴﺪﺍ ﻟﺬﻛﺮﻯ ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻧﻮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻬﺎ.

مواعيد النوات الشتوية 2026 في الإسكندرية وأسمائها

رأس السنة

ـ مدتها: 4 أيام.. تبدأ من: 1 فبراير

ـ نوع النوة: ممطرة.. اتجاه الرياح: غربية

الفيضة الكبيرة

ـ مدتها: 6 أيام.. تبدأ من: 1 ديسمبر

ـ نوع النوة: شديدة الأمطار.. اتجاه الرياح: جنوبية غربية

الغطاس

ـ مدتها: 3 أيام.. تبدأ من: 19 يناير

ـ نوع النوة: ممطرة.. اتجاه الرياح: غربية

الكرم

ـ مدتها: 7 أيام.. تبدأ من: 28 يناير

ـ نوع النوة: غزيرة الأمطار.. اتجاه الرياح: غربية

الشمس الصغيرة

ـ مدتها: 3 أيام.. تبدأ من: 18 فبراير

ـ نوع النوة: ممطرة.. اتجاه الرياح: شمالية غربية

السلوم

ـ مدتها: 2 أيام.. تبدأ من: 2 مارس

ـ نوع النوة: ممطرة.. اتجاه الرياح: جنوبية غربية

الحسوم

مدتها: 7 أيام.. تبدأ من: 9 مارس

نوع النوة: غالبًا ممطرة.. اتجاه الرياح: جنوبية غربية

الشمس الكبيرة

ـ مدتها: 2 أيام.. تبدأ من: 18 مارس

ـ نوع النوة: غالبًا ممطرة.. اتجاه الرياح: شرقية

العوة وبرد العجوزة

ـ مدتها: 6 أيام.. تبدأ من: 24 مارس

ـ نوع النوة: غالبًا ممطرة.. اتجاه الرياح: شرقية

الخماسين إلى شم النسيم

ـ مدتها: 2 أيام.. تبدأ من: 23 أبريل

ـ نوع النوة: ساخنة.. اتجاه الرياح: شرقية

رياح النقطة

ـ مدتها: 2 أيام.. تبدأ من: 18 يونيو

ـ نوع النوة: ساخنة .. اتجاه الرياح: شرقية

رياح الصليب

ـ مدتها: 3 أيام.. تبدأ من: 30 سبتمبر

ـ نوع النوة: ساخنة.. اتجاه الرياح: غربية

رياح الصليب

ـ مدتها: 3 أيام.. تبدأ من: 20 أكتوبر

ـ نوع النوة: غير ممطرة.. اتجاه الرياح: غربية

المكنسة

ـ مدتها: 4 أيام.. تبدأ من: 16 نوفمبر

ـ نوع النوة: شديدة الأمطار.. اتجاه الرياح: شمالية غربية

بافي المكنسة

ـ مدتها: 4 أيام.. تبدأ من: 22 نوفمبر

ـ نوع النوة: ممطرة.. اتجاه الرياح: جنوبية غربية

قاسم

ـ مدتها: 5 أيام.. تبدأ من: 4 ديسمبر

ـ نوع النوة: مصحوبة بعواصف .. اتجاه الرياح: جنوبية غربية

الفيضة الصغيرة

ـ مدتها: 5 أيام.. تبدأ من: 19 ديسمبر

ـ نوع النوة: تصحبها أمطار.. اتجاه الرياح: شمالية غربية

عيد الميلاد

ـ مدتها: 2 أيام.. تبدأ من: 28 ديسمبر

ـ نوع النوة: شديدة الأمطار.. اتجاه الرياح: غربية

تأثير ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺟﻮﻳﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻴﻖ تلك ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ، وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻭﺭﻳﺎﺡ ﻋﺎﺗﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ .

ويمكن ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ، وكذلك ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ، حيث ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻋﻮﺍﺻﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ، وﺗﻌﺪ ﻧﻮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ.