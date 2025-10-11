حماس: مصر حاضرة من اليوم الأول للحرب في المسار التفاوضي وإدخال المساعدات

قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، إنه بعد عامين من حرب إبادة عاشها الشعب الفلسطيني، هناك تطلع مع قرب توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار لأن تكون بداية جديدة لمرحلة تحمل في طياتها بصيصًا من الأمل حتى ينال شعب فلسطين حقه الذي هو أهله وجدير به.

الدور المصري

وأكد، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن الدور المصري معروف ومعلوم ولا يحتاج إلى دليل؛ فمصر حاضرة منذ اليوم الأول لهذه الحرب في كل التفاصيل المتعلقة بالجانب التفاوضي والمساعدات والدور الأساسي في منع تهجير الشعب الفلسطيني ولو قامت مصر بالأخيرة فقط لكفى عنها أنها لم تسمح بأن يُزحزح الفلسطينيون من على أرضهم.

إزالة الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية

وواصل: “مصر الجارة الكبرى لها دور تاريخي وليس فقط في هذه المرحلة، وكما قلنا في كافة المؤتمرات: الشكر الجزيل لإخواننا في مصر وقطر أيضًا، ودخول الأتراك في المرحلة الأخيرة، واليوم وصلنا إلى نقطة مفصلية نأمل ونتطلع إلى المضي قدمًا في الخطوات الأخرى وصولًا إلى إزالة الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة".