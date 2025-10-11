شيكابالا في العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

رصدت عدسة صدي البلد صور نجم الزمالك شيكابالا في العرض خاص لفيلم أوسكار عودة الماموث في أحدي السينمات في أكتوبر.



يذكر أن أطلقت الجهة المنتجة لفيلم أوسكار عودة الماموث الإعلان الرسمي الأول لفيلمها المنتظر ، الذي يعتبر أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط وأول تجربة سينمائية من نوعها في مصر والعالم العربي.

يُظهر الإعلان الرسمي لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار.

ويبرز الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.

من المنتظر طرح الفيلم في دور العرض خلال صيف 2025، مع خطط لعرضه في دور السينما العالمية، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.

شاهدوا الإعلان الرسمي الآن عبر الصفحة الرسمية للفيلم على منصات التواصل الاجتماعي، واستعدوا لتجربة سينمائية لا مثيل لها.

“أوسكار - عودة الماموث” انتاج وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض، عزت زين ، مي القاضي ، محمود عبد المغني