أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً
منتخب مصر يدعو مرموش وإمام عاشور لحضور احتفالية التأهل للمونديال
قمة شرم الشيخ للسلام.. الرئيسان السيسي وترامب يترأسان اجتماعاً دولياً لقادة 20 دولة لإنهاء حرب غزة
بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة |رئاسة الجمهورية : الإثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي وترامب
وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي
مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم
وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
مقـ.تل 6 وإصابة 18 في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي ومطاردة المشتبه به الرئيسي
أمطار تضرب عدة مناطق غدا.. وتحذيرات من أمواج البحر| تفاصيل حالة الطقس
انهيار المطرب خالد عجاج من البكاء أثناء أغنية الست دي أمي.. فيديو
توك شو

أستاذ علوم سياسية: أمريكا أرسلت 200 جندي لمتابعة انسحاب جيش الاحتلال من غزة

محمد كمال
محمد كمال
هاني حسين

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الولايات المتحدة أرسلت 200 جندي إلى تل أبيب؛ لمتابعة سير تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة.

وقال محمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن قمة شرم الشيخ بمثابة خارطة طريق للخطوات والمراحل المقبلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك التزام واضح من جميع الأطراف؛ للحفاظ على الاتفاق واستمراره.

ولفت كمال إلى أن مصر أكدت منذ البداية، أن أهالي غزة هم أصحاب الحق في حكم القطاع، مشيرًا إلى أن المقترح الأمريكي الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، تضمن جملة مقتبسة من الموقف المصري بشأن إدارة غزة، وهي “لجنة تكنوقراط”.

وقال إن الوسطاء، ومن بينهم الإمارات وقطر وإندونيسيا، لعبوا دورًا مهمًا في دعم هذا المسار.

وشدد كمال على أن اختيار مصر ومدينة شرم الشيخ لاستضافة القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ دليل واضح على الدور الكبير الذي لعبته القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر سيكون لها دورا محوريا في متابعة تنفيذ بنود الاتفاق بعد القمة.

ونوه كمال بأنه من المتوقع حضور قادة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإندونيسيا وباكستان وعدد من قادة الدول العربية، إلى جانب الرئيس السيسي وترامب لتوقيع الاتفاق.

واختتم حديثه قائلًا: «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسبب في عزلة لإسرائيل؛ جراء ما ارتكبه في غزة، والتيار الليبرالي في الولايات المتحدة أصبح مؤيدًا للحق الفلسطيني، ويصف ما حدث في غزة بجرائم حرب، كما أن اليهود الأمريكيين أنفسهم يرون أن ما يقوم به نتنياهو في غزة جريمة حرب، فضلا عن أن قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي تخشى من تورط بلادها في الحرب الإسرائيلية على غزة».

محمد كمال غزة قطاع غزة فلسطين مصر

