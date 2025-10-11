النازحون الفلسطينيون في غزة يواصلون العودة إلى مناطقهم

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" في تقرير لها مشاهد مؤثرة من داخل قطاع غزة، حيث يواصل النازحون الفلسطينيون العودة إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار وبدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة.

دمار واسع في أحياء المدينة

ورصد التقرير المشاعر المتباينة التي يعيشها العائدون بين الحزن على ما فقدوه والفرحة الغامرة بالعودة إلى أرضهم، رغم ما خلفته الحرب من دمار واسع في أحياء المدينة ومنازلها.

ورصد التقرير لحظات مؤثرة للنازحة الفلسطينية نيفين صالح التي لم تستطع إخفاء دموع الفرح وهي تتحدث عن رحلة العودة إلى مدينتها المدمرة، بعد عامين من النزوح والمعاناة.

وقالت إن ما عاشه الفلسطينيون خلال تلك الفترة من مجاعة وتشريد وفقد للأهل كان يفوق الخيال، مضيفة: "سنتين كانوا كأنهم مئة ألف سنة من العذاب، فقدنا الزوج والأهل والأبناء، لكن الحمد لله رجعنا"، مشيرة إلى أن مجرد العودة إلى أرضها يمنحها شعورًا بالحياة من جديد رغم أن منزلها لم يبقَ منه سوى الركام.

وأشار تقرير إكسترا نيوز إلى أن مشاهد العودة الجماعية للفلسطينيين من الجنوب إلى شمال القطاع عكست حجم التمسك بالأرض، حيث تدفقت الحشود فور إعلان بدء تنفيذ اتفاق شرم الشيخ في مشهد جمع بين التحدي والأمل.

وأوضح التقرير أن الآلاف يسيرون باتجاه المناطق التي دُمرت بالكامل، مدفوعين بإصرار على إعادة الحياة إلى مدنهم وقراهم رغم انعدام الخدمات وصعوبة الأوضاع المعيشية، في صورة تختصر عمق الصمود الفلسطيني وإرادة البقاء التي لا تنكسر.