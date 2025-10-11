قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: أمريكا أرسلت 200 جندي لمتابعة انسحاب جيش الاحتلال من غزة
أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النازحون الفلسطينيون في غزة يواصلون العودة إلى مناطقهم

النازحون
النازحون
قسم التوك شو

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" في تقرير لها مشاهد مؤثرة من داخل قطاع غزة، حيث يواصل النازحون الفلسطينيون العودة إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار وبدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة.

 دمار واسع في أحياء المدينة 

ورصد التقرير المشاعر المتباينة التي يعيشها العائدون بين الحزن على ما فقدوه والفرحة الغامرة بالعودة إلى أرضهم، رغم ما خلفته الحرب من دمار واسع في أحياء المدينة ومنازلها.

ورصد التقرير لحظات مؤثرة للنازحة الفلسطينية نيفين صالح التي لم تستطع إخفاء دموع الفرح وهي تتحدث عن رحلة العودة إلى مدينتها المدمرة، بعد عامين من النزوح والمعاناة.

وقالت إن ما عاشه الفلسطينيون خلال تلك الفترة من مجاعة وتشريد وفقد للأهل كان يفوق الخيال، مضيفة: "سنتين كانوا كأنهم مئة ألف سنة من العذاب، فقدنا الزوج والأهل والأبناء، لكن الحمد لله رجعنا"، مشيرة إلى أن مجرد العودة إلى أرضها يمنحها شعورًا بالحياة من جديد رغم أن منزلها لم يبقَ منه سوى الركام.

وأشار تقرير إكسترا نيوز إلى أن مشاهد العودة الجماعية للفلسطينيين من الجنوب إلى شمال القطاع عكست حجم التمسك بالأرض، حيث تدفقت الحشود فور إعلان بدء تنفيذ اتفاق شرم الشيخ في مشهد جمع بين التحدي والأمل.

وأوضح التقرير أن الآلاف يسيرون باتجاه المناطق التي دُمرت بالكامل، مدفوعين بإصرار على إعادة الحياة إلى مدنهم وقراهم رغم انعدام الخدمات وصعوبة الأوضاع المعيشية، في صورة تختصر عمق الصمود الفلسطيني وإرادة البقاء التي لا تنكسر.

غزة الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال النازحون الفلسطينيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

الفتيات الصغار

أحالتهم للطب الشرعي.. النيابة تستكمل التحقيقات في وفاة 3 شقيقات بالمنوفية

عماد النحاس

بعد التعاقد مع الزوراء العراقي.. سبب رفض عماد النحاس عروض الأهلي

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

ترشيحاتنا

نيسان تيكتون 2026

تيكتون 2026 .. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول

إنفيديا

الصين تلاحق رقائق الذكاء الاصطناعي.. شرائح إنفيديا في مرمى القيود

وزير الاتصالات

بدعم من وزارة الاتصالات.. تفاصيل BMW ConnectedDrive

بالصور

إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

الزعتر
الزعتر
الزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد