جمال الكشكي يتغنّى بدور مصر الريادي في إعادة إعمار غزة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية من 1948 واضح وثابت ولن يتغير، فمصر دفعت الكثير ورفضت الكثير من أجل الحفاظ على الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف الكشكي، خلال برنامج "الخلاصة" على فضائية "المحور"، أن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، هي بمثابة وثبة استراتيجية كبرى وعميقة، فمصر تدرك أن الخطر ليس فقط على فلسطين والقصة أبعد من غزة وأن هناك مشروع إسرائيلي وأطماع كبرى للنيل من مصر ولبنان وسوريا والسعودية واليمن، فمصر انتبهت لهذا المخطط مبكرًا.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر من التصفية والتهجير وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أن مصر تنقذ خرائط المنطقة والإقليم من النيران، وبالتالي مصر محكوم عليها أن تكون قوية من الداخل ومن الخارج.