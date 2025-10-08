جمال الكشكي: مصر تتبنى فكرة السلام والاستقرار في المنطقة

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، على رسائل وتصريحات الرئيس السيسي اليوم عن لقاءات شرم الشيخ ومستقبل الحرب على غزة.

وقال الكشكي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، إن " مصر دولة قوية ومحورية في المنطقة ".

وأضاف الكشكي:" مصر لعبت أدوارا كبيرة ومهمة في العديد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ".

وتابع: "مصر دولة ذات ثقل في المنطقة وتدرك وتعي معنى إقامة دولة فلسطينية مستقلة حرصا على الامن القومي العربي والإقليمي .

وأكمل جمال الكشكي: " مصر تتبنى فكرة السلام في المنطقة، ورؤية مصر الاستراتيجية في المنطقة هي أهمية تحقيق الاستقرار ".