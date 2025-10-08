قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الرئيس السيسي: لابد من تواجد معايير واحدة عند ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف

أ ش أ

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم /الأربعاء/، أن روسيا تدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف ومنع سقوط ضحايا من المدنيين.
وقالت الخارجية الروسية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" -: "الهدف الرئيسي في الظروف الراهنة يبقى وقف العنف ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين. بناء على هذا الموقف، نحن ندعم خطة الإدارة الأمريكية لغزة، والتي تشمل وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، واستعادة الممر الإنساني على نطاق واسع".
وأضافت: "من المهم للغاية التنفيذ الكامل لجميع أحكام هذه الوثيقة".
 

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل

شهب التنينيات

سماء مصر على موعد مع ظاهرة فلكية خلال ساعات.. ما هي ذروة شهب التنينيات؟

كأس العالم 2026

منتخبات عربية تقترب من حسم التأهل لكأس العالم.. اعرف موقف مصر

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

