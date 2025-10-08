موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم /الأربعاء/، أن روسيا تدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف ومنع سقوط ضحايا من المدنيين.

وقالت الخارجية الروسية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" -: "الهدف الرئيسي في الظروف الراهنة يبقى وقف العنف ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين. بناء على هذا الموقف، نحن ندعم خطة الإدارة الأمريكية لغزة، والتي تشمل وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، واستعادة الممر الإنساني على نطاق واسع".

وأضافت: "من المهم للغاية التنفيذ الكامل لجميع أحكام هذه الوثيقة".

