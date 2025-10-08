من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة

تسعى الدولة الكبرى إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من عامين، حيث تستقبل الدولة المصرية على أرضها الوفود المشاركة في محادثات شرم الشيخ.

آليات تنفيذ مقترح ترامب

واليوم انطلقت اللقاءات الخاصة ببحث آليات تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة تضمن الأمن الإقليمي وتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

إنهاء الحرب في غزة

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن الاجتماعات الموسعة تتركز حول آليات تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى ترتيبات تبادل الأسرى بين الجانبين، على أن يتم الاتفاق النهائي على جدول زمني واضح لتنفيذ البنود.

جهود القيادة السياسية المصرية

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستفادة من فرصة مفاوضات شرم الشيخ الحالية لتحقيق السلام في غزة وإنهاء الصراع الدائر، منوها بأن هذه المفاوضات تمثل نقطة محورية للوصول إلى اتفاق شامل يوقف الأعمال العسكرية في القطاع.