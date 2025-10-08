قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
مكتب نتنياهو ينفي: إسرائيل حددت فحوى المحادثة مع قطر دون تدخل أمريكي
مغامرة إفريقية.. موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مفاوضات شرم الشيخ.. مصر تواصل دعمها الإنساني من أجل غزة

مفاوضات شرم الشيخ.. مصر تواصل دعمها الإنساني من أجل غزة
مفاوضات شرم الشيخ.. مصر تواصل دعمها الإنساني من أجل غزة
إسراء عبدالمطلب

انطلقت صباح الأربعاء في مدينة شرم الشيخ المصرية ولليوم الثالث على التوالي، اللقاءات الخاصة ببحث آليات تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة تضمن الأمن الإقليمي وتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

وتضم الاجتماعات رئيس المخابرات العامة المصرية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس المخابرات التركي، إلى جانب رئيس الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأوضحت القناة أن اللقاءات تبحث ملف الأسرى وضمانات عدم تكرار العدوان على غزة، وتحديد نقاط انسحاب قوات الاحتلال، وآليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى أن المفاوضات غير المباشرة تتركز حول تفاصيل الخطة التي طرحها ترامب الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب.

وحظيت خطة ترامب بدعم دولي واسع، إذ شدد الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها الاثنين على أنه يعتقد بوجود "فرصة جيدة حقًا" للتوصل إلى اتفاق دائم يوقف التصعيد ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة

وفي سياق متصل، انطلقت الأربعاء من الجانب المصري لمعبر رفح البري، متجهة إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، قافلة مساعدات جديدة تحمل الرقم 46 ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة" لدعم الشعب الفلسطيني.

وتضم القافلة القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية، تشمل الدقيق والأرز والمكرونة والمعلبات الغذائية، إلى جانب المستلزمات الطبية والعلاجية والإيوائية. كما تتجه ست شاحنات محمّلة بالوقود (السولار) إلى غزة عبر منفذ كرم أبو سالم بعد استئناف العمل به، عقب تعطيله ليومين من قبل القوات الإسرائيلية.

وأرسل الهلال الأحمر المصري أرسل كذلك شاحنات تحمل مولدات كهرباء إلى داخل القطاع، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات بشكل مستمر رغم التعقيدات الميدانية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أن المفاوضات بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في شرم الشيخ مازالت مستمرة، موضحًا أن ملف الأسرى يمثل محور النقاش الرئيسي في هذه الجولة التي تركز على التفاهمات الأولية لصفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس. 

وأشار إلى أن المقترح المطروح يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين أولًا، وسط تخوفات لدى حماس من تراجع إسرائيل عن التزاماتها بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة.

وأضاف الرقب، لـ "صدى البلد"، أن حماس ستقدّم قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم، على أن تبدأ المفاوضات بشأن الأسماء التي قد ترفضها تل أبيب، موضحًا أن رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر لم يصل إلى مصر بعد. 

ولفت إلى أن الحركة تطالب بضمانات دولية تمنع استئناف الحرب في غزة في حال تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، ضمن مساعيها لتثبيت التهدئة وضمان الاستقرار الإنساني والأمني في القطاع.

شرم الشيخ غزة قطاع غزة مفاوضات شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

نصر أكتوبر

نلتقي لنرتقي.. ندوة لخريجي الأزهر وجامعة مطروح لاستلهام روح نصر أكتوبر

ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

العزيمة والانتصار.. ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بذكرى نصر أكتوبر

فتاوى

فتاوى وأحكام.. فعل نهانا الله عنه في حديث قدسي يغفله الكثير.. سيدة تريد التوبة من السرقة رغم صومها وصلاتها.. ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد