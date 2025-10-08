مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح الفلسطينيين في غزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء اليوم الأربعاء طائرة سعودية تحمل مساعدات إنسانية متنوعة للفلسطينيين في قطاع غزة، وتم تفريغها ونقلها إلى المخازن اللوجيستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وقال مصدر مسئول في مطار العريش، إن الطائرة محملة بكمية من المساعدات والسلال الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح قطاع غزة.

ولفت المصدر إلى أن إجمالي عدد الطائرات السعودية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغت 66 طائرة تحمل مساعدات لقطاع غزة، وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.



يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 ،بلغ 1041 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية،حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.

