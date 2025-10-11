اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع

أكد محمد منصور، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أن اللجنة المصرية جهزت مخيمات مخصصة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إدخال 100 شاحنة لنقل الفلسطينيين، مزودة بـ “الخيم، والفرش، والأرضيات، وشبكات التهوية، وتأمين خدمات الصرف الصحي”، مع ضمان نقل النازحين بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن هذه الشاحنات تحمل أعلام مصر.

وقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المساعدات المصرية تتدفق إلى أهالي غزة عقب وقف إطلاق النار، موضحًا أن الاستقبال الشعبي كان حافلًا، حيث قوبلت المساعدات بفرحة كبيرة من الكبار والصغار، بعد أن تم إدخال مساعدات عاجلة إلى شمال القطاع فور إعلان الهدنة.

وأشار إلى أنه تم توزيع المساعدات العاجلة على العائلات في شمال غزة، مؤكدًا أن عبارات الشكر والامتنان علت من الأهالي؛ فور وصول المساعدات المصرية.

وفيما يتعلق بحالة السكن داخل القطاع، أوضح منصور أن الوضع الإنساني صعب للغاية، حيث لا توجد منازل وكل شيء تحول إلى ركام، مضيفًا أن اللجنة المصرية بدأت تجهيز المخيمات في شمال القطاع، حيث تم إنشاء أكثر من 11 مخيمًا في خان يونس ودير البحر، إلى جانب مخيم في غزة لإيواء الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا ذويهم أثناء الحرب.

وبيَّن “منصور” أنه تم توفير بئر مياه ومدرسة داخل المخيمات برعاية اللجنة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح الشوارع في شمال القطاع لإقامة المزيد من المخيمات لإيواء الفلسطينيين المشردين.

واختتم تصريحاته قائلاً، إن اللجنة المصرية وُجدت في غزة؛ لترسم الأمل بعد الألم، مشيرًا إلى أن الجهد الكبير المبذول على الأرض سيُفاجئ العالم، وأن كل ما يجري من جهود إنسانية؛ يتم بفضل توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.