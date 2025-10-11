اللجنة المصرية لإغاثة أهالي تجهيز مخيمات في شمال قطاع غزة غدا

أكد محمد منصور المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أن اللجنة المصرية في غزة ستقوم بتجهيز مخيمات للفلسطينيين في شمال قطاع غزة غدا.

وقال محمد منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سنستمر في تقديم الدعم والمساندة لأهالينا في قطاع غزة .



وتابع محمد منصور :" قمنا بإنشاء 11 مخيم في خان يونس ودير البلح والنصيرات بجنوب وادي غزة".

واكمل محمد منصور :" فرقنا عملت على تجهيز شبكات التهوية ومخارج الطاورئ وخدمات الصرف الصحي المؤقتة ".

ولفت محمد منصور :" نوجه كل الشكر إلى جمهورية مصر العربية على تجهيز 100 شاحنة مزينة بالأعلام المصرية لنقل الفلسطينين لشمال غزة ".

